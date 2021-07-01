Олег Николаев провел «прямую линию»

Очередная, третья по счету «прямая линия» Главы республики длилась 2 с половиной часа. Она транслировалась в его официальных аккаунтах в соцсетях, а также в эфире YouTube – канала Национального телевидения Чувашии и в его группе ВКонтакте.

Вопросы Главе стали поступать, как обычно, загодя. К началу «прямой линии» их насчитывалось 670, в том числе поступивших через Инстаграмм – 392, ВКонтакте – 226. Еще 58 вопросов поступило через только что открытый Чат-бот, сообщил в эфире пресс-секретарь Главы Борис Краснов. По тематике больше всего людей волнует социальная инфраструктура, чаще всего – в новых микрорайонах столицы республики. По числу спрашивающих также лидировали Чебоксары – 423 вопроса, далее – Чебоксарский, Канашский. Шумерлинский районы. При этом 116 авторов вопросов свое местожительства не указали.

По словам Олега Николаева, такое общение ценно для него дополнительной информацией, в частности о том, как люди ощущают на себе реализацию нацпроектов. Это позволяет быстро скорректировать действия правительства. «Как экономисту мне важно, чтобы каждый бюджетный рубль использовался эффективно. Все вопросы за время общения не удастся охватить, но обещаю, что все они будут должным образом изучены и получат необходимую реакцию», – заверил он.

Инфраструктурой, конечно, общение не ограничивалось. Звучали вопросы, как и ожидалось, самого широкого диапазона. Жителя Алатыря волновала стратегическая тема инвестиций в республику – в плане того, почему крупные инвестпроекты «пролетают» мимо их города. А жительница Чебоксар буквально наводила справку у руководителя региона, можно ли вызвать на дома врача для консультации по поводу прививки, хотя, наверное, могла бы сделать это в регистратуре местной поликлиники.

В социальной части немало было вопросов по теме выделения участков для многодетных семей, обеспечения их детей бесплатным школьным питанием. Поднималась тема расширения доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, в частности, их доступа в бассейны. Сельчанам понравился прошлогодний подарок в 100 тысяч рублей на каждое село для благоустройства – спрашивали, нельзя и нынче что-то подобное предусмотреть… Глава республики деликатно пояснил, что тот подарок был в связи со 100-летним юбилеем Чувашской автономии, далее в благоустройстве лучше опираться на инициативное бюджетирование.

В ходе прямой линии Олег Николаев критично высказался насчет освоения выделяемых на благоустройство средств: «В прошлом год было выделено 1,5 млрд рублей, но к сожалению, многие муниципалитеты не справились с задачами по благоустройству, хотя дворы не в очень хорошем состоянии. И в этом году есть угрозы, что некоторые муниципалитеты не справятся. То есть деньги выделены, но они не направляются на реализацию конкретных проектов. Мы буквально на днях очень плотно обсуждали этот вопрос, и есть огромное желание взять и отобрать деньги, направить их на другие приоритетные направления, потому что много задач надо решать. Здесь мы проведем соответствующую работу с главами, чтобы с одной стороны было четкое планирование, а с другой стороны, чтобы средства, которые выделяются, эффективно использовались для решения этих задач»

Один из участников «прямой линии» посетовал на высокую налоговую нагрузку на местный бизнес, в других регионах она, якобы, ниже… «Если посмотреть на налоговую систему Чувашии, в комплексе, как она влияет в течение года на бизнес, то у нас очень комфортные условия, они конкурентоспособны. А учитывая формы поддержки, которые мы реализовали, их доступность для предпринимателей, мобильность, простота применения, то здесь мы далеко уходим от других регионов», – ответил Глава.

Одна из центральных тем – вакцинация населения, в том числе ревакцинация. Один из респондентов был обеспокоен тем, что ее в республике не могут проводить, так как нет соответствующей законодательной нормы, которая действует в Москве. Олег Николаев успокоил – данная норма в регионах действует автоматически, и тревожиться о том, что нельзя будет повторно вакцинироваться, не стоит.