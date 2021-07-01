«Уяв» как бренд и символ

В минувшие выходные в Аксубаевском районе Татарстана прошел республиканский праздник чувашской культуры «Уяв». Об этом событии рассказали многие СМИ соседней республики. «СЧ» собрала самое интересное из публикаций.

Мастер-классы, рыбалка и старинные обряды

Проводится «Уяв в Татарстане уже в пятнадцатый раз. И второй раз его принимает поселок Аксубаево. «Выбор места неслучаен, — говорит глава района Камиль Гилманов. — Чуваши составляют 45 процентов всех жителей нашего района. Мы не разделяем по национальностям праздники. Татарский Сабантуй — все присутствуют, Троица была — все присутствовали, а сейчас на хоровод все встанем — и чуваши, и татары, и русские, и представители других национальностей».

Почетными гостями праздника стали Президент Татарстана Рустам Минниханов, министр культуры Чувашской Республики Светлана Каликова, министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, председатель чувашской национально-культурной автономии РТ Дмитрий Самаренкин. На президента Татарстана надели национальную чувашскую рубашку, дети приветствовали главу республики на чувашском и татарском языках. А затем делегацию гостей повели по этнографическим и тематическим площадкам, сообщает Аксубаевская районная газета «Сельская новь». Они побывали в доме пекаря, в доме охотника, в чувашской усадьбе, половили рыбу на импровизированном водоеме, поговорили о меде с пчеловодами, посмотрели, как работают мастер-классы по рукоделию, как варится праздничная каша. Внимание высоких гостей привлекла и интеллектуальная зона — библиотечная площадка «Аксу вулав», где библиотекари района показали статичную ростовую книгу ручной работы «Савн? ен?м Аксу» — краткий экскурс по району.

Но наибольший интерес у гостей праздника вызвал старинный обряд: смочив березовые ветки, женщина в чувашском костюме стала окроплять водой высокопоставленную делегацию. «Оказывается, тем самым у чувашей принято вызывать дождь, — пишет электронная газета «Бизнес-Онлайн». — Установившаяся засуха, судя по всему, порядком подпортила настроение президента, он не выдержал и стал также окроплять водой присутствующих. Забегая вперед, скажем: обряд, проведенный Рустамом-эфенди, сработал буквально через полтора часа. С неба хлынул ливень, который заставил участников «Уява» сделать получасовой перерыв и спрятаться от дождя».

Главное в празднике — единство народа

Торжественное открытие праздника началось с музыкально-хореографической композиции «Уяв» приглашает друзей». Рассказывала она о жизни в чувашской деревне, о том, как работали крестьяне и как умели отдыхать, как жили, соблюдая традиции предков и почитая старших. В уникальной программе, пишет информагентство «Татар-информ», приняли участие профессиональные и любительские ансамбли, коллективы народного творчества Татарстана и регионов России, в том числе Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца.

Вышедший на сцену Рустам Минниханов поприветствовал собравшихся на двух языках — татарском и чувашском. А затем напомнил о круглых датах, на которые пришелся республиканский «Уяв-2021»: «Особую значимость праздник обретает в Год родных языков и народного единства; в год празднования 150-летия создания чувашской письменности и 100-летия «Завещания чувашскому народу» великого сына чувашского народа и уроженца Буинского района Татарстана Ивана Яковлевича Яковлева». Немало добрых слов досталось самому «Уяву». «Этот красивый праздник является символом сохранения традиций и обычаев чувашского народа, непрерывной связи поколений, он поддерживает возрождение национального самосознания, — подчеркнул Президент Татарстана. — «Уяв» отражает богатую культуру чувашского народа. Он стал одним из культурных брендов республики; важным событием в жизни Татарстана. Сегодня на площадке «Уява» люди разных национальностей и возрастов. Отрадно, что много молодежи, царит веселье.

Всех вас объединяет большой интерес и любовь к культуре и традициям народов, населяющих наш родной дом».

«Татарский праздник Сабантуй, его чувашский аналог Акатуй, ну и «Уяв», все они — праздники плуга, которые проводят после посевной. Самое главное в этих праздниках, я считаю, — единство народа, — отметил главный организатор праздничного действа, депутат Госсовета Татарстана, председатель чувашской национально-культурной автономии Татарстана Дмитрий Самаренкин. — Отлично к «Уяву» подходят стихи народного поэта Чувашии и заслуженного поэта Татарстана Петра Хузангая: «В соседних памятных селеньях татарин, русский и чуваш зовут друг друга с уваженьем иптэш, товарищ иль юлдаш». Единый смысл этих слов понятен испокон веков. Самое главное, чтобы мы жили дружно, не делили друг друга на национальности, конфессии».

Село Хузангаево готово принять эстафету

«Мой отец вспоминал, что рядом с его деревней Старое Мокшино Аксубаевского района, чувашской была татарская деревня Сунчелеево, — рассказал чуть позже Дмитрий Самаренкин. — И отец всегда с родителями приезжал туда на праздники, оставались ночевать. Потом уже из татарской деревни приезжали к ним на Пасху. Вот так дружно жили. То, что дано нашими предками, как они жили, и мы должны продолжать».

По словам Самаренкина, в Год родных языков и народного единства, чувашская национально-культурная автономия организовала республиканский конкурс чувашской песни «Юрла чавашла — Спой по-чувашски». В нем участвовали несколько тысяч человек из всех районов Татарстана. Все пели, вспомнили родной язык. Рассказав о конкурсе чувашской песни, руководитель автономии тут же сам продемонстрировал широкой публике свои вокальные таланты, спев песню на родном языке: «Это песня древних чувашей о том, что не надо забывать свою маму», — пояснил он.

Нашелся на празднике и претендент на организацию следующего «Уява». Как сообщает «Бизнес-Онлайн», один из успешных предпринимателей-чувашей, 79-летний председатель СПК «Звениговский», Иван Казанков объявил, что в следующем году он намерен провести республиканский «Уяв» в своем родном селе Сиктерме — Хузангаево, расположенном в Алькеевском районе Татарстана.