Как я брал интервью у экс-капитана лондонского «Челси»

Выпускник журфака ЧГУ Владимир Нардин уже много лет работает спортивным обозревателем ИА «Интерфакс». После прошедшего в Лондоне финала чемпионата Европы, в котором команда хозяев, увы, потерпела неудачу по пенальти, он вспомнил о том, как в свое время брал интервью у знаменитого английского футболиста.

И поделился воспоминаниями с «СЧ».

…И тут голос в телефонной трубке мне говорит: «Володя, хочешь взять интервью у бывшего капитана «Челси» Денниса Уайза?» Мгновенно оценив ситуацию, я понял: за шанс взять у него интервью для «Интерфакса» нужно браться крепко.

Уайз был ярким игроком «Челси» незадолго до того, как клуб выкупил российский миллиардер Роман Абрамович. Понятно, что у многих на слуху были имена новых лидеров лондонского клуба — таких так Джон Терри и Фрэнк Лэмпард, однако и Уайз оставил свой след в «Челси» в частности и английском футболе в целом. В конце концов, он принял участие в 21 матче в составе сборной Англии.

Деннис Уайз приезжал в Москву в сентябре 2015 года участвовать в проекте, связанном с виртуальной игрой в футбол. Звонивший мне Сергей как раз этот проект и продвигал. При этом приезд английского футболиста в нашу страну совпал с круглой датой: до старта чемпионата мира-2018 в России оставалось ровно 1000 дней.

Уайз приехал не один, а со своим агентом — милой, но строгой девушкой. Сергей предупредил, что она может резко завернуть общение, если услышит от журналиста в адрес Денниса несанкционированный вопрос. Например, про Романа Абрамовича и его связь с «Челси». На этом, собственно, погорел коллега, который по особой договоренности получил возможность взять интервью у англичанина за несколько часов до презентации проекта. Его общение по решению агента закончилось слишком рано.

Через некоторое время меня знакомят с агентом. Девушка увлеченно стала перечислять запретные темы. В «черном списке», помимо темы Абрамовича, были вопросы о трансферной политике «Челси», текущих на тот момент неудачах команды в чемпионате Англии и что-то еще другое. «Что ж, пара вопросов в моем списке все же осталась», — отшутился я, сделав вид, что все мои вопросы-заготовки совпали с запретными. Англичанка расхохоталась. Тот факт, что мне удалось рассмешить строгого агента, я воспринял как жирный плюс в свою карму. И на фоне этого позволил себе такую роскошь, как пройтись по лезвию ножа.

«Насколько влияет на самобытность английского футбола приход крупных иностранных инвесторов, в том числе из России?» — спрашиваю я вскоре Уайза. Вроде бы не совсем про Абрамовича, но мы-то понимаем. Собеседник ответил в том духе, что деньги английскому футболу не помешают. Да, они делают футбол более коммерческим, но и сама игра становится более динамичной. В принципе, я не особо и хотел спрашивать про Абрамовича, концептуально вопрос о нем в мое интервью не входил. Другое дело, читатель мог не понять, ведь многие стали обращать внимание на «Челси» именно благодаря Абрамовичу.

…Деннис был в отличном настроении, бодр и тактичен, располагал к себе. Передал привет российскому вратарю Дмитрию Харину, с которым играл в «Челси», похвалил наших игроков, выступавших на чемпионате Англии в конце нулевых. Особенно — Андрея Аршавина. Назвал имена российских команд, которые у него на слуху. И тут внезапно я выпалил (о чем сейчас жалею, это было не совсем корректно), что мой любимый игрок — Стив Макманаман. Который, между прочим, играл в «Ливерпуле» на той же позиции, что Уайз — в «Челси». «Ааа, тебе нравится Макманаман, а не я?» — рассмеялся Деннис и похлопал меня по плечу. Интересно, я так же буду реагировать, когда мне скажут, что в «Советской Чувашии» читают публикации Николая Архипова или Игоря Васильева, а не мои.

При всей сложившейся коммуникации с Уайзом, я все же испытывал легкое беспокойство за судьбу интервью. Я уже построил последовательность вопросов так, чтобы переход от одного к другому был плавным, и не хотел жертвовать ни одним из них. И тут девушка-агент говорит: «Last question (последний вопрос)». «Two, two questions! (два, два вопроса!)» — отчаянно стал жестикулировать я. Ведь у меня два вопроса как раз и оставалось. Мне дали добро.

В конце интервью я спросил Денниса, собирается ли он приезжать в Россию на чемпионат мира-2018, на что получил отрицательный ответ. Причина оказалась прозаичной: Уайз не любитель стадионов, предпочитает смотреть футбол по телевизору, а чемпионаты мира в качестве очного зрителя он игнорирует.

Но я не смог отказать себе в том, чтобы усилить интригу, и в результате анонс к интервью получился таким: «Деннис Уайз в интервью «Интерфаксу» высоко отозвался о выступавших в Англии россиянах и объяснил, почему он не приедет в Россию на ЧМ-2018». История умалчивает, сохранил ли он традицию смотреть футбол дома по телевизору или все же решился на приезд в Россию. В любом случае Деннис Уайз был бы впечатлен и футбольной инфраструктурой, и городами России, в которых проходили матчи ЧМ. И еще мне интересно также, у голубого экрана смотрел экс-капитан «Челси» финал футбольного Евро?..