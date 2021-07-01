Поречье спортивное

Вышла в свет новая книга члена Союза писателей России Николая Лоскутова «Физическая культура и спорт в Поречье».

Порецкий район в советские годы считался житницей республики — здесь производилась весомая доля валового сельскохозяйственного продукта региона. И делали это сильные, здоровые физически люди. Не только по своей природе, но и благодаря активному культивированию физкультуры и спорта в районе. Есть, видимо, своя закономерность в том, что одним из руководителей республиканского Госкомитета по физкультуре и спорту, то есть «спортивным министром», был выходец из Порецкого района Николай Скородумов.

Другой поречанин — Владимир Лазарев — возглавлял аналогичную структуру в Ульяновской области. О них автор тоже пишет в своей новой книге. Но основное ее содержание все-таки посвящено истории развития физкультуры и спорта в районе. Из него не вышли олимпийские чемпионы, но среди уроженцев Поречья много людей, достигших солидных вершин в спорте, и просто тех, кто сделал его в обыкновенной своей человеческой жизни любимым, приносящим радость, занятием. Об этих людях и рассказывается в книге.