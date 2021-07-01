Учеба спорту не помеха

Студенты ЧГУ имени И.Н. Ульянова и ЧГПУ имени И.Я. Яковлева показали хороший уровень выступлений на чемпионате Российского студенческого спортивного союза по легкой атлетике. Соревнования проходили на стадионе ЦОП имени братьев Знаменских в Москве. Участвовали в них студенты 21 вуза России.

На старт вышли спортсмены, у которых за плечами уже есть немалый опыт профессиональных состязаний. Многие ребята успевают совмещать учебу со спортом. Как уже сообщала «СЧ», студентка ЧГУ Виктория Максимова недавно завоевала медали на спринтерских дистанциях первенства России до 20 лет. И на престижных соревнованиях среди вузов Виктория выступила успешно. На дистанции 100 м она финишировала второй, а на 200 м — первой!

Успехи студентов ЧГУ на этом не закончились: в мужских спринтерских забегах на 100 и 200 м не было равных Артему Афанасьеву, а в спортивной ходьбе на 3 км третье место занял Алексей Петров. В технических видах медали завоевала Виктория Жилина — в своем коронном прыжке в длину она заняла второе место, а в прыжке в высоту — третье. Среди сильной половины человечества в прыжках в высоту до «серебра» допрыгнул Сергей Морозов. Кстати, оба спортсмена принимали участие в чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах.

По сумме всех выступлений на чемпионате Российского студенческого спортивного союза команда ЧГУ имени И.Н. Ульянова, набрав 283 очка, заняла первое место в общекомандном зачете во 2 группе, опередив такие вузы как МГУ и САФУ имени Ломоносова (Архангельская область).

В свою очередь, студенты ЧГПУ также показали неплохие результаты. Константин Орлов недавно боролся с лучшими бегунами страны на чемпионате России, а сейчас на соревнованиях в Москве занял второе место в забеге на 200 м и третье — на 400 м. Екатерина Крымзова в беге на 2000 м с препятствиями завоевала серебряную медаль. А в прыжке в высоту первое место заняла Елизавета Ошарина.

Студенты ЧГПУ имени И.Я. Яковлева в командном зачете представляли нашу республику в первой группе и, набрав 202 очка, расположились на четвертом месте в турнирной таблице.