Опасно стало и на тротуарах

Хотя на проезжей части людей погибает больше.

Безопасность пешеходов, велосипедистов и любителей электросамокатов активно обсуждают на федеральном уровне. Именно с этого вопроса начала свою работу Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в Чувашской Республике, заседание которой состоялось в первые дни июля.

В этом году в ДТП уже пострадало девять человек, один из которых погиб, управляя электросамокатом. Одной из причин аварий специалисты называют хаотичную манеру передвижения с помощью средств индивидуальной мобильности (СИМ) — роликов, самокатов и велосипедов. Эта проблема характерна, например, на Московской набережной в Чебоксарах. Здесь нет определенной организации движения: вроде и зонирование по видам передвижения присутствует, но все ее нарушают — и пешеходы, и велосипедисты, и даже легковушки «ходят» по одному асфальту.

На заседании уточнили, что некоторые СИМы в зависимости от наличия двигателя и мощности можно отнести к мопедам (от 0,25 кВт до 4 кВт) или мотоциклам (более 4 кВт). Для них пешеходная и велосипедная дорожки вроде как не подходят.

Цифра 23 км велодорожек обустроено в Чебоксарах

Подняли вопрос и об использовании электросамокатов (сигвей, моноколесо) детьми до 16 лет. Правительственная комиссия высказалась о запрете подобного передвижения, вплоть до запрета проката электросамокатов для детей. В отношении взрослых решено было ограничивать скорость электрических СИМ до 10-15 км/ч.

«Необходимо создать условия для движения данных средств по специальным велодорожкам, исключая пересечение с пешеходными потоками. Также необходимо усилить разъяснительную работу с населением и проводить профилактические мероприятия в образовательных организациях», — поручил руководитель регионального Минтранса Владимир Осипов.

Константин Арсентьев