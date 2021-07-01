Плохих дорог станет меньше

По распоряжению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина Чувашская Республика получит от федерального центра дополнительно 200 млн рублей на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщили в региональном Минтрансе. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства республики Владимира Осипова, благодаря федеральным деньгам будут отремонтированы 13 километров региональных дорог. В частности, средства направят на ремонт участков автомобильной дороги Аликово — Старые Атаи — «Сура» и автодороги Атлашево — «Волга» — Мариинский Посад. Ремонтные работы на данных участках завершат в текущем году. Это не первый дополнительный транш из федерального бюджета на реализацию нацпроекта — в этом году регион уже получил 340 млн рублей, которые были направлены на приведение в нормативное состояние дорог Чебоксарской агломерации.
Опубликовано: 7 июля 2021 г.
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