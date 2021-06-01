Герои России на фабрике «АККОНД»

Кондитерскую фабрику «АККОНД» в преддверии главного праздника Чувашской Республики посетили два доблестных Героя Российской Федерации — Евгений Борисов и Дамир Юсупов.

Евгений Борисов — уроженец Чувашии, ее гордость — сержант запаса, герой боевых действий на Северном Кавказе.

Гость республики, командир воздушного судна, пилот гражданской авиации Дамир Юсупов стал известен после аварийной посадки авиалайнера Airbus A321-211 в кукурузном поле под Жуковским в 2019 г. В начале двухтысячных будущий Герой России учился в Чебоксарах: здесь он окончил юридический факультет в ЧГУ имени И.Н. Ульянова, и сейчас в столицу Чувашии прославленный летчик прибыл по случаю открытия арт-объекта «Мягкая посадка».

В Чебоксарах у Дамира Касимовича была насыщенная программа — встречи со студентами и преподавателями родного университета, пресс-конференции, экскурсии по городу. Кондитерская фабрика «АККОНД» стала одним из значимых мест республики для посещения.

Герой России поделился, что всегда хотел побывать на кондитерском производстве, и вот сегодня его детская мечта, наконец, осуществилась.

«Приятно, что появилась возможность посетить ваше «сладкое» предприятие. Ваша профессия дарит радость», — добавил Евгений Борисов на встрече с работниками АО «АККОНД».

В ходе экскурсии по производственным площадкам фабрики почетные гости ознакомились с историей и основными направлениями ее деятельности, с интересом понаблюдали за работой линий, пообщались с ведущими специалистами предприятия и высоко оценили вкус и качество знаменитых чебоксарских конфет.

В завершение визита Герои России поздравили коллектив АО «АККОНД» с приближающимся Днем Республики и пожелали предприятию дальнейших успехов и процветания.

Светлана Петрова