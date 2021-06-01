8 сотрудников МВД, Росгвардии и прокуратуры республики поднимутся на Эверест

Экспедиция организована по инициативе физкультурно-спортивного общества Чувашии «Динамо». Подъем на самую высокую горную вершину посвящен трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и 85-летию образования службы ГАИ-ГИБДД. Группе альпинистов в погонах предстоит преодолеть высоту в 5642 метра и «завоевать» престижную вершину, установив там памятный знак, посвященный трудовому подвигу жителей республики, и флаги силовых ведомств. 18 июня в музее истории МВД по Чувашской Республике состоялись проводы экспедиции, участники которой прошли учебно-тренировочную подготовку. Стражи порядка уверены, что справятся с этой почетной миссией, ведь преодоление трудностей — это часть их профессии.