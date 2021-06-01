Выпускные пройдут либо в школах, либо на свежем воздухе

Выпускные в школах республики в этом году пройдут в очном формате. Но без ограничений все же не обойдется — число заболевших коронавирусом растет, и необходимо проявить осторожность.

На состоявшейся вчера еженедельной планерке у Главы республики вице-премьер — министр образования Чувашии Алла Салаева порекомендовала провести торжественные мероприятия или в учебных заведениях, или на свежем воздухе. Устраивать банкеты в ресторанах запрещено. Решения о допуске гостей принимают сами школы, но желательно свести их количество к минимуму. А чтобы торжества увидели все желающие, можно организовать видеотрансляцию, считает вице-премьер.