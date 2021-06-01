Перед переходами появились надписи, призывающие повысить бдительность

В столице Чувашии прошла просветительская акция «Говорящие переходы». Суть ее в том, чтобы в занимательной форме напомнить пешеходам о правилах безопасности дорожного движения. Организаторы акции, сотрудники ГИБДД и представители общественной организации «Вместе» при помощи специального трафарета в местах пешеходных переходов юго-западного района города нанесли на асфальт предупреждающие надписи: «Сними наушники», «Отвлекись от телефона», «Слезь с велосипеда», «Возьми ребенка за руку». А помогали взрослым наносить краску дети — члены отряда «Юные инспекторы дорожного движения» школы № 7. Впервые такие надписи возле нескольких пешеходных переходов появились прошлым летом. Нынче организаторы решили их обновить. Так активисты призывают людей быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД.