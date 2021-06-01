В родительскую субботу и Святую Троицу на городских кладбищах ограничат движение транспорта

Как сообщают в городской администрации, 19 и 20 июня с 5 утра и до 20.00 для личного транспорта будет перекрыто Алатырское шоссе от пересечения с улицей Г. Айги до железнодорожного переезда у Карачуринского кладбища. Добраться до городских погостов можно будет на автобусах. До кладбища в Яушах продлят автобус № 30 с отправлением от Привокзальной площади у железнодорожного вокзала. До кладбища по Вурнарскому шоссе будут курсировать 8 автобусов по маршруту № 46. До могилок близких в Заовражном довезет автобус № 52. Как предупреждают в горадминистрации, без масок в общественный транспорт не допустят.

На кладбищах всю неделю наводят порядок: подправляют дороги, обрезают деревья, косят газоны, убирают мусор, красят урны, скамейки и емкости для воды, устанавливают биотуалеты. Места захоронений также обрабатывают средствами против комаров и клещей. В выходные там будут дежурить сотрудники полиции, медики и работники городской администрации.