Получить лицензию на перевозки водным транспортом станет проще

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. По его поручению Минцифры совместно с Минтрансом и Ространснадзором организовали перевод услуги оформления лицензии в электронный вид. Ожидается, что нововведение положительно скажется на дальнейшем развитии транспортных и туристических услуг.

«На портале госуслуг можно оформить лицензию на перевозки пассажиров водным транспортом. Эта позволит сэкономить время на получение разрешительных документов и затраты, связанные с необходимостью лично посещать ведомства», – обратил внимание вице-премьер.

По данным Минтранса, за последние три года в стране выдано и переоформлено 1330 лицензий на осуществление такой деятельности. Ежегодно за услугой обращаются более 500 заявителей.

Добавим, власти Чувашии последовательно работают над развитием пассажирских речных маршрутов и водного туризма. В прошлом году в Чебоксарах по инициативе Главы республики Олега Николаева возобновились ранее прекращенные речные пассажирские перевозки из Чебоксар на левый берег Волги.

В эту навигацию из Чувашии в Татарстан начнет курсировать «Валдай». Между столицами двух республик планируется запустить регулярные и экскурсионные (туристические) маршруты. Также «Валдай» может связать Чебоксары и Нижний Новгород.
Кроме того, для развития водного туризма в Козловском и Мариинско-Посадском районах запланировано строительство пристаней.

Опубликовано: 15 июня 2021 г.


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