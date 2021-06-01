Утвержден порядок предоставления детям войны денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ

Кабинет Министров Чувашской Республики утвердил порядок предоставления детям войны 25%-ной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

«Для получения социальной выплаты дети войны смогут обратиться с заявлением в отделы социальной защиты населений по месту жительства, либо в многофункциональные центры с предоставлением паспорта», – сообщила министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова.

Решение о предоставлении денежной компенсации будет приниматься отделами соцзащиты в течение 15 рабочих дней после получения заявления.

Выплата денежной компенсации будет осуществляться ежеквартально в течение месяца, следующего за последним кварталом.

Непогашенная задолженность, подтвержденная вступившим в силу судебным решением, может служить основанием для отказа в назначении данной выплаты.

Утверждённый порядок вступит в силу с 1 июля текущего года. Обратиться за компенсацией граждане смогут по окончании третьего квартала 2021 года. «Заявления будут приниматься с октября 2021 года», – уточнила министр.