В Чувашии появится уникальное производство фронтальных погрузчиков

На его организацию команда разработчиков с Чебоксарского предприятия «Сеспель», ЧГУ имени И.Н. Ульянова и МГТУ имени Н.Э. Баумана получила из федерального бюджета 245 млн рублей. Семейство новых фронтальных погрузчиков легкого, среднего и тяжелого классов будет обладать гибридной силовой установкой на основе дизель-генератора и тяговых электродвигателей. Такие машины отличаются высокой производительностью и низкими выбросами в окружающую среду. К 2024 году планируется наладить серийное производство, а к 2028 году плановый выпуск погрузчиков составит более 250 единиц техники. «Вы можете занять нишу в производстве этого вида импортозамещающей продукции и масштабировать ее выпуск, — сказал Глава Чувашии Олег Николаев, поздравляя команду разработчиков с получением поддержки из федерального бюджета. — В проекте могут участвовать и другие местные предприятия, которые производят комплектующие изделия для сборки такой линейки».
Опубликовано: 7 июня 2021 г.
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