1 июня в 21–й раз отмечался Всемирный день молока

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Цель этого праздника — информировать людей о пользе молока и молочных продуктов для человеческого организма, особенно детского.
На сегодня в России основной объем молока — более 30% — производится в Приволжском федеральном округе. Чувашская Республика по производству молока в расчете на 100 га сельхозугодий занимает второе место среди субъектов округа, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.
Более 1 млрд людей работает в молочной отрасли по всему миру. Ежегодно производится порядка 880 млн тонн молока, в том числе в России — около 21 млн тонн.

Опубликовано: 3 июня 2021 г.


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