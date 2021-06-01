1 июня в 21–й раз отмечался Всемирный день молока

Цель этого праздника — информировать людей о пользе молока и молочных продуктов для человеческого организма, особенно детского.

На сегодня в России основной объем молока — более 30% — производится в Приволжском федеральном округе. Чувашская Республика по производству молока в расчете на 100 га сельхозугодий занимает второе место среди субъектов округа, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Более 1 млрд людей работает в молочной отрасли по всему миру. Ежегодно производится порядка 880 млн тонн молока, в том числе в России — около 21 млн тонн.