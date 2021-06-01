Сбербанк поддержал проведение конкурса региональной финансовой журналистики «Рублёвая зона»

В Чебоксарах состоялся финал конкурса региональной финансовой журналистики «Рублёвая зона». На торжественное мероприятие съехались лучшие журналисты и ведущие эксперты в области экономики и финансов. Сбербанк поддержал региональное проведение конкурса.

В столицу Чувашии прибыли 25 журналистов — обладатели первых трёх мест в семи основных номинациях, а также четыре победителя в специальных номинациях конкурса. К виновникам торжества присоединились журналисты республиканских СМИ, победители прошлых лет и представители отраслей финансового рынка России.

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк: «Сбербанк поддерживает развитие рынка качественной деловой журналистики и всегда открыт к общению с прессой. Поэтому для нас большая честь помочь проведению такого мероприятия и вручить специальную номинацию в рамках конкурса»

В рамках церемонии награждения победителей Анастасия Трутнева вручила награду генеральному директору – главному редактору «Советская Чувашия» Владимиру Васильеву за качественную информационную поддержку и профессиональную работу по освещению реализации проекта «Безналичная Чувашия».

Конкурс региональной финансовой журналистики «Рублёвая зона» проводится с 2014 года, проходит в различных городах России при поддержке органов власти принимающих регионов. Сессии конкурса прошли в Сочи, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске и Москве. Генеральным партнёром конкурса выступает Союз журналистов России. Конкурс проводится при поддержке Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку. Организатор конкурса – компания Finarty. Соорганизатор конкурса – Ассоциация развития финансовой грамотности.