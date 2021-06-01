Ксения Махнева выиграла «серебро» на длинной дистанции

На днях в Волгограде состоялся кубок России по легкоатлетическому полумарафону. В соревнованиях приняли участие спортсмены из многих российских регионов. Представительница Чувашии Ксения Махнева в условиях серьезной борьбы завоевала серебряную медаль — подопечная Валерия Григорьева преодолела дистанцию 21,1 км за 1 час 18 минут 20 секунд, сообщили в Минспорта Чувашии. Первое место среди женщин заняла Елена Седова из Новосибирской области со временем 1:16:48. Бронзовую награду завоевала представительница Пермского края Мария Осокина с результатом 1:18:42.