Ксения Махнева выиграла «серебро» на длинной дистанции

На днях в Волгограде состоялся кубок России по легкоатлетическому полумарафону. В соревнованиях приняли участие спортсмены из многих российских регионов. Представительница Чувашии Ксения Махнева в условиях серьезной борьбы завоевала серебряную медаль — подопечная Валерия Григорьева преодолела дистанцию 21,1 км за 1 час 18 минут 20 секунд, сообщили в Минспорта Чувашии. Первое место среди женщин заняла Елена Седова из Новосибирской области со временем 1:16:48. Бронзовую награду завоевала представительница Пермского края Мария Осокина с результатом 1:18:42.
Опубликовано: 2 июня 2021 г.
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