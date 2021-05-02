Волонтеры передали новочебоксарскому зоопарку 2,5 тонны сена

На сегодняшний день в зоопарке Ельниковской рощи содержатся около 30 видов животных. Здесь можно увидеть бизона, зубра, верблюда, яка, оленя, а также других мелких животных и домашних птиц.

На днях благодаря волонтерам из альянса «АгроВыбор» и «Единой России», волонтерам Новочебоксарского химико-механического техникума и добровольцам «Молодой Гвардии» в зоопарк поступила помощь в виде корма для травоядных — две с половиной тонны сена хватит зоопарку на полтора–два месяца.

При доставке подарка присутствовал и министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. «Когда в конце 2020 года мы создавали нашу волонтерскую организацию, то договорились, что создаем ее не просто, чтобы она была. Эта организация должна работать. Это не разовая акция. Мы будем и овес, и зерновые поставлять, и также сено», — отметил Сергей Артамонов.

Глава администрации Новочебоксарска Павел Семенов поблагодарил Минсельхоз Чувашии и волонтеров за оказанную поддержку и заверил гостей, что в ближайшее время будет решена еще одна проблема зоопарка — нехватки помещений. Новое руководство Ельниковской рощи намерено заняться этим вопросом вплотную. По согласованию с администрацией Новочебоксарска будет подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию парка, чтобы животным было достаточно места.

Фото cap.ru

Кстати, в зоопарке Ельниковской рощи в Новочебоксарске на прокорм животных в год уходит примерно 45 тонн сена, более чем на 300 тыс. рублей.