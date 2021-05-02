АЛЕКСЕЙ БЕСПРОЗВАННЫХ

заместитель министра промышленности и торговли России

«В Чувашии мы пошли по двум вариантам: первое — индивидуальная программа социально-экономического развития ( ИПСЭР), второе — программа «Перле», по которой мы еще дополнительно провели работу по промышленным предприятиям. Это порядка 46 проектов. Минпромторг вышел с инициативой поддержки частных индустриальных парков для десяти регионов, в том числе и Чувашии. В республике мы провели инвентаризацию существующих площадей на предмет организации технопарков и индустриальных парков с мерой поддержки на компенсацию инфраструктуры. Эти площади мы планируем использовать под реализацию 21 проекта».