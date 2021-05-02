26 мая — День российского предпринимательства

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!
Вклад каждого из вас в экономику и развитие Чувашии важен и ценен!
Благодаря вам в республике открываются новые производства, внедряются современные технологии, повышается качество сферы услуг.
Благодаря Вам рабочими местами обеспечивается треть трудоспособного населения и почти на столько же – участие в валовом региональном продукте.
Сегодня особые слова благодарности выражаю социальным предпринимателям, которые выполняют важную для общества миссию – поддерживают занятость наиболее незащищенных граждан нашей республики.
Дорогие друзья, даже в условиях коронавирусных ограничений и несмотря ни на какие сложности своей волей, настойчивостью и инициативностью вы доказали, что малый бизнес умеет брать на себя ответственность, двигаться к намеченной цели, грамотно рассчитывая силы и ресурсы.
Но и республиканская власть не осталась в стороне. Для сохранения занятости и стабильности мы помогли около 30 тысячам субъектов малого и среднего бизнеса. На эти цели из республиканского бюджета направили более двух миллиардов рублей.
Верим в вас, в ваш потенциал и готовы создавать для вас комфортные условия ведения бизнеса. Ваш успех – это основа процветания нашего родного чувашского края!
Желаю вам стойкости духа, энергии и созидания, благополучия и всего самого хорошего!
С праздником!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Опубликовано: 26 мая 2021 г.


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