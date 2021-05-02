Скорость движения на электросамокатах в Чебоксарах могут существенно ограничить

А в темное время суток и вовсе запретить на них кататься

Об этом зашла речь в понедельник на утренней планерке в чебоксарской мэрии.

Хотя на Красной площади и набережной скорость самокатов уже ограничили до 16 км/ч, в то время как в остальных местах самокатчики могут разгоняться до 26 км/ч, в ГИБДД посчитали принятые меры недостаточными и предложили ограничить скорость самокатов до 10 км/ч и 15 км/ч соответственно. По словам начальника городского отдела ГИБДД Андрея Ершова, операторы сервисов по прокату самокатов не против таких ограничений.

Другое предложение Андрея Ершова — запретить прокатным пунктам работать с 22.00 до 7.00 утра. А самим любителям самокатов выделить отдельную полосу на Московской набережной, чтобы разгрузить от них велодорожки.

В свою очередь, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков поручил подготовить проект местного правового акта, согласно которому самокатам нельзя будет развивать скорость больше установленной.

КСТАТИ

С 1 мая в Чувашии после падения с самокатов за медицинской помощью обратились уже 24 человека. Как сообщили в пресс-центре Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, среди пострадавших — четырнадцать детей и десять взрослых. Катающиеся получили травмы различной тяжести, упав как с электрических самокатов, так и с обыкновенных.

Так, 17 мая 41–летний чебоксарец в состоянии алкогольного опьянения упал с электросамоката и с болями в груди обратился в экстренную службу. Скорая помощь доставила мужчину в больницу с подозрением на перелом ребер. Смертельным исходом закончился другой случай использования самоката в Новочебоксарске — местный житель налетел на поручень пандуса. Спасти его не удалось — через неделю молодой человек скончался в больнице.

Фото cap.ru

Основная причина ограничения скорости электросамокатов в Чебоксарах — высокий риск получения травм.