Виновник резонансной аварии установлен

В МВД по Чувашии рассказали о подробностях расследования трагедии на западном подъезде к Чебоксарам. По мнению правоохранителей, в момент аварии на въезде в город автомобилем «Порше» управляла женщина.

Напомним, ДТП произошло около 17 часов 21 апреля на Ядринском шоссе. Водитель «Порше Кайен» на повороте не справился с управлением, выехал на встречную полосу, по которой двигался «Рено Дастер». За рулем последнего был 58-летний чебоксарец, который от полученных травм скончался на месте. Из автомашины «Порше» в больницу были доставлены три человека — двое мужчин, один из них 57-летний владелец транспортного средства, и женщина. Как было установлено, именно она находилась за рулем «Порше» в момент аварии.

36-летней жительнице Чебоксар было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии опьянения (часть 4 статьи 264 УК РФ). При доставлении в больницу предполагаемая виновница аварии и ее попутчики отказались от прохождения медосвидетельствования.

В отношении чебоксарки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело расследуется отделом по расследованию ДТП Следственного управления МВД по Чувашии.

Альберт Ильин