Сотрудники «Акконд-агро» снова первые

АО «Фирма «Акконд-агро» — социально ориентированное сельскохозяйственное предприятие. Практически все его сотрудники — местные уроженцы, работают на родной земле с удовольствием и самоотдачей, постоянно повышают квалификацию и оттачивают свое мастерство, что ежегодно подтверждается победами и наградами в многочисленных конкурсах

по профессионализму в животноводческом деле.

В очередной раз специалисты агрокомплекса приняли участие в республиканском конкурсе зоотехников–селекционеров молочного и мясного скотоводства и мастеров машинного доения коров, который проходил в Чебоксарском районе.

В номинации «Самый молодой зоотехник-селекционер» победу одержала начинающий специалист «Фирмы «Акконд-агро» Наталия Григорьева. В организации Наталия работает с 2016 года и проявила себя как активный, целеустремленный молодой профессионал.

В конкурсе мастеров машинного доения коров первое место досталось многократному призеру ежегодных республиканских и всероссийских соревнований Екатерине Георгиевой, набравшей наибольшее количество баллов на всех этапах состязания. За многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни района Екатерина не раз была отмечена Благодарностями и наградами Минсельхоза Чувашской Республики.

По итогам мероприятия за высокие профессиональные навыки и мастерство в молочном деле обе девушки были награждены дипломами и ценными подарками.

Призовые места для работников АО «Фирма «Акконд-агро» не новость — Наталья Ерастова, коллега Наталии и Екатерины, уже неоднократно лидировала в подобных конкурсах и также представляла нашу республику на всероссийском уровне в 2019 г. В этом году ей было предоставлено почетное право поднятия флага торжественного мероприятия.

Поздравляем специалистов сельскохозяйственного комплекса с высокой оценкой их профессионализма и желаем дальнейших успехов и карьерных достижений в любимом деле.

Светлана Петрова