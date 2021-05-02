Чувашия и Самарская область развивают сотрудничество

От туризма до «инженерии будущего»

12 мая Глава Чувашии Олег Николаев принял в республике губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Руководители регионов обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, развития туристического потенциала и перспективы взаимодействия в научно-образовательной сфере, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Олег Николаев отметил, что контакты с Самарской областью всегда были интересны республике, у нас имеется налаженный взаимный торговый оборот. Особое внимание, по его словам, уделяется поддержке чувашского землячества в регионе. Чуваши — третий по численности народ, представленный в Самарской области.

Глава Чувашии рассказал Дмитрию Азарову о реализации туристических проектов. Так, в программу возмещения гражданам части затрат на путешествия по России через карту «МИР», которая стартовала при поддержке Ростуризма, вошли семь коллективных средств размещения в Чувашской Республике. «В майские праздники Чувашию посетили 12,5 тысячи человек, из них 15% воспользовались данной программой», — констатировал Олег Николаев.

В свою очередь Дмитрий Азаров заявил, что Чувашия является надежным партнером Самарской области. Между регионами активно развиваются культурные связи, предприятия республики и области развивают взаимовыгодное сотрудничество. Губернатор рассказал о туристическом потенциале региона, где одним из приоритетных направлений является развитие экологического туризма.

Стороны также обсудили вопрос участия Чувашии в научно-образовательном центре «Инженерия будущего», который был создан на самарской земле в мае 2019 года и стал центром притяжения научных школ и промышленных предприятий ряда регионов страны. Глава республики отметил: «Опыт «Инженерии будущего» вызывает большой интерес в научно-производственной среде Чувашии, подключиться к нему могут заинтересованные организации и предприятия, научные учреждения».

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что вопрос вхождения Чувашии в НОЦ «Инженерия будущего» будет проработан в ближайшее время.

Справка «СЧ»

Научно-образовательный центр «Инженерия будущего» в Самарской области за два года приобрел якорных индустриальных партнеров, среди которых ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ОАО «РЖД». Ведется плотная работа по выстраиванию отношений с Росатомом, Сбером, Газпромом и Новатэком. В НОЦ входят крупнейшие вузы, научные организации и предприятия из 11 регионов. «Инженерия будущего» ведет деятельность по разработке и внедрению в производство двигательных и топливных систем нового поколения, применению искусственного интеллекта в инжиниринге для проектирования, производства и эксплуатации новых изделий, созданию «умных» транспортных систем.