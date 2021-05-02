При реконструкции проспекта Ивана Яковлева было уничтожено семь геодезических пунктов

С Росреестром судятся строители

В июне прошлого года сотрудники Управления Росреестра по Чувашии при обследовании геодезических пунктов, расположенных в Чебоксарах на проспекте Ивана Яковлева, выявили факт уничтожения семи из них.

Такого массового прецедента по утере геопунктов в нашей республике еще не было, отмечают в управлении. Их ликвидация произошла при проведении реконструкции и расширении автодороги. По этому факту Росреестр возбудил в отношении строительной организации дела об административных правонарушениях и привлек ее к административной ответственности в виде штрафа: за каждый уничтоженный пункт — 50 тысяч рублей. Местный арбитраж решил рассмотреть пока одно административное постановление, приостановив сводные дела до вступления в силу первого решения. Судебный процесс длился долго. Фирма не хотела признавать свою вину, оспаривала позицию управления. В итоге точку в этом разбирательстве поставила апелляционная инстанция, отклонив жалобу строителей и признав правоту за Росреестром.

СПРАВКА «СЧ» Геодезический пункт — точка, особым образом закрепленная на местности (в грунте, на строении или другом искусственном сооружении) и являющаяся носителем координат, определенных геодезическими методами.

Согласно действующему законодательству запрещено уничтожать, повреждать, перемещать и засыпать геодезические пункты. Перед началом ремонта дорожного полотна необходимо было выяснить, есть ли на этом участке точки государственной нивелирной сети, и в случае их присутствия заключить договор подряда с лицензированной организацией о переносе пунктов, обязательно известив об этом Росреестр. Информацию можно было получить даже без запроса — самостоятельно, из доступных источников. Сведения об охранной зоне пунктов государственной нивелирной сети внесены в Единый государственный реестр недвижимости в октябре 2018 года. Также они отображены на публичной кадастровой карте, размещенной на официальном сайте Росреестра.

Занимаясь строительством и ремонтом автодорог, фирма не могла не знать о существовании государственной нивелирной сети и необходимости ее сохранности. Поэтому суд не взял во внимание доводы о том, что ответчику было неизвестно о закладке в данной местности геодезических пунктов. Компания же настаивала на этом, мол, в проектной документации не была отражена соответствующая информация, а значит, при получении разрешения на производство земляных работ и не было необходимости что-то согласовывать с Росреестром. Да и вообще на местности геопункты не обнаружили…

Однако у Росреестра имелись контрдоводы. По словам начальника отдела управления Сергея Васюкова, действительно не все пункты геодезической сети видны визуально. Часть из них может быть скрыта под землей на глубине до двух метров. В конкретном случае верхняя точка пункта располагалась в десяти сантиметрах от поверхности земли. Между тем из карточки закладки пункта, датированной 2005 годом, следовало, что рядом с ним имелся замаркированный столб освещения. Соответственно, строители не могли не знать, что в районе проведения работ имеются геопункты.

В скором времени суд по аналогии с первым делом рассмотрит еще 6 протоколов по другим уничтоженным пунктам. В управлении уверены, что решение будет идентичным и постановления о наложении штрафов вступят в законную силу.

Все геодезические пункты, видимые и невидимые глазу (под землей), имеют охранную зону.