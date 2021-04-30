Наш «Валдай» в своей стихии

Надписи «Академик Крылов» и «Республика на Волге», элементы чувашских узоров — по борту; окраска в цветах национального герба и флага Чувашии, а изображение самого герба — над входной дверью… Очень ярким получился первый из трех запланированных для Чувашии судов на подводных крыльях «Валдай».

Его спустили на воду 30 апреля под городом Чкаловском в Нижегородской области, на собственной верфи производителя — Центрального конструкторского бюро имени Р.Е. Алексеева. В торжественном мероприятии участвовали руководство ЦКБ, замминистра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Владимир Балакин. Представительную делегацию из Чувашии возглавляла вице-премьер — руководитель Минобразования Алла Салаева, которую попросили, следуя древней морской традиции, разбить о борт корабля бутылку шампанского. Об этом в новостной колонке на сайте ЦКБ имени Алексеева сказано так: «Крестной матерью судна стала А. Салаева, заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики». Ведь примерно со времен Петра I тот, кто разбивал бутылку, считался крестным отцом корабля.

После церемонии спуска на воду гости с ветерком прокатились на одном из «Валдаев» по речной глади. Испытательная поездка всем понравилась.

Пока не названы даты прописки быстроходного «Валдая» в Чебоксарском речном порту и начала рейсов до Казани. Но это должно случиться нынешним летом. Кстати, мощности Нижегородского ЦКБ позволяют выпускать в год шесть судов проекта «Валдай 45Р».

Фото Олега Мальцева: Путешествие по воздуху скоростного речного теплохода весом более чем 20 тонн выглядело очень эффектно.