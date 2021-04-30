Наш «Валдай» в своей стихии

Автор: Людмила АрзамасоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Надписи «Академик Крылов» и «Республика на Волге», элементы чувашских узоров — по борту; окраска в цветах национального герба и флага Чувашии, а изображение самого герба — над входной дверью… Очень ярким получился первый из трех запланированных для Чувашии судов на подводных крыльях «Валдай».
Его спустили на воду 30 апреля под городом Чкаловском в Нижегородской области, на собственной верфи производителя — Центрального конструкторского бюро имени Р.Е. Алексеева. В торжественном мероприятии участвовали руководство ЦКБ, замминистра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Владимир Балакин. Представительную делегацию из Чувашии возглавляла вице-премьер — руководитель Минобразования Алла Салаева, которую попросили, следуя древней морской традиции, разбить о борт корабля бутылку шампанского. Об этом в новостной колонке на сайте ЦКБ имени Алексеева сказано так: «Крестной матерью судна стала А. Салаева, заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики». Ведь примерно со времен Петра I тот, кто разбивал бутылку, считался крестным отцом корабля.

 

Вице-премьер правительства Чувашии Алла Салаева приняла участие в церемонии спуска на воду катера на подводных крыльях «Валдай» и разбила о борт бутылку шампанского. Как говорится: «На удачу». Таким образом Алла Салаева стала «крестной» первого теплохода нового класса Чувашии.

После церемонии спуска на воду гости с ветерком прокатились на одном из «Валдаев» по речной глади. Испытательная поездка всем понравилась.
Пока не названы даты прописки быстроходного «Валдая» в Чебоксарском речном порту и начала рейсов до Казани. Но это должно случиться нынешним летом. Кстати, мощности Нижегородского ЦКБ позволяют выпускать в год шесть судов проекта «Валдай 45Р».

Во время поездки в Нижегородскую область делегация нашей республики не только посмотрела «свой», уже готовый «Валдай». На производственных площадках судоверфи гостям показали готовящийся к спуску СПК «Метеор 120Р».

 

 

Фото Олега Мальцева: Путешествие по воздуху скоростного речного теплохода весом более чем 20 тонн выглядело очень эффектно.

Опубликовано: 4 мая 2021 г.


Читайте также:

В России - почти самое дешевое в Европе автомобильное топливо
В субботу Базовый проезд перекроют, участников "Лыжни России" отвезут автобусы
Улицы Цивильска очищал от снега тракторист без "прав"
На еженедельных планерках врио Главы Чувашии изменилась риторика: больше конкретики, жестче контроль
Красная площадь. Митинг в честь автопробега Москва — Каракумы — Москва, 1933 год
В Чебоксарах дезинфицируют общественный транспорт
Какие дополнительные меры профилактики коронавируса предприняты в Чебоксарах
Новая клиника, деньги на троллейбусы и отсрочки по кредитам: итоги поездки Олега Николаева в Москву

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.