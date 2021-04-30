Спустя 76 лет забытую награду героя вручили его дочери

Орден в память об отце

В чебоксарском Доме печати на первом этаже есть небольшой мемориальный уголок. Здесь на белой мраморной доске золотыми буквами увековечена память о журналистах республиканских газет, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Первым в списке стоит имя Николая Матвеевича Базанова. Когда-то он заведовал отделом культуры в газете «Красная Чувашия» (так до 1952 года называлась «Советская Чувашия»). Недавно стало известно, что родным нашего коллеги вручили его государственную награду.

О поэте-журналисте «СЧ» рассказывала на своих страницах не раз. Но вкратце напомним, что родился Николай Базанов в 1912 году в селе Порецкое, окончил Чувашский пединститут, стал журналистом, писал стихи. По рассказам старожилов нашей редакции, когда началась Великая Отечественная война, он недолго думая отнес свое заявление в Чебоксарский горвоенкомат.

О фронтовых буднях журналиста Базанова в Энциклопедии чувашской журналистики и печати было написано лишь, что он воевал на Дону, затем на Кавказе. Погиб в белорусской деревне Любань в 1945 году. Однако любопытные сведения о нем наши журналисты несколько лет назад нашли в Ядринской детской библиотеке. В одну из годовщин Великой Отечественной войны там оформили уголок боевой славы. Среди экспонатов корреспонденты обнаружили стихи Николая Базанова, написанные им и опубликованные на страницах полковой газеты «Красное знамя» за 20 дней до его гибели. Также сообщалось, что «24 июня 1944 года в одном из боев, уничтожая вражеский пулемет, Николай Матвеевич Базанов пал смертью храбрых».

Как стихи нашего коллеги, написанные его собственной рукой, оказались в детской библиотеке? Об этом поведал другой любопытный экспонат, связанный с семьей поэта и хранившийся в библиотеке. Это был портрет девушки-пионерки, которая впоследствии стала всеми уважаемой учительницей начальных классов — Клавдией Александровной Базановой. В 1930-е годы она начала работать пионервожатой в сельской школе. В те годы в Ядрин приехал учиться и Николай Базанов. Так и встретились будущие супруги, а в 1934 году поженились. Через семь лет, 8 мая у них родилась дочь Ирина. А когда ей исполнилось три месяца, Николай Базанов ушел на фронт. Кстати, тот портрет юной Клавдии Александровны и по сей день бережно хранят ее внуки.

Более точные сведения о Николае Матвеевиче его потомки нашли на сайтах «Мемориал» и «Подвиг народа». Согласно опубликованным данным, гвардии старший сержант Базанов был убит в бою и захоронен на северо-восточной окраине деревни Пружинище (деревня входила в Любанский сельсовет, населенный пункт находится в Октябрьском районе Гомельской области Беларуси). Можно предположить, как погиб поэт-журналист, изучив изложение его заслуг в наградном листе. В документе за личной подписью командира 166-го гвардейского стрелкового полка Героя Советского Союза гвардии подполковника Главацкого сообщается: «В бою 24.06.1944 г. при прорыве немецкой обороны в районе деревни Пружинище тов. Базанов действовал смело и решительно, увлекая за собой своих бойцов, первыми ворвались в траншеи противника и в рукопашном бою уничтожили более 10 солдат и офицеров противника, взяли в плен 4 солдат. Достоин правительственной награды ордена Славы III степени».

Документ был подписан на следующий день после того, как Николая Базанова похоронили в братской могиле, но награду вручать было уже некому. Не увидела ее в последующие годы и вдова журналиста Клавдия Александровна. Между тем, по словам родственников, она всю свою жизнь любила его, так и не вышла замуж снова, хранила фотографии погибшего мужа и присланные им с фронта стихи. Когда ее не стало, семейные реликвии перешли к дочери Николая Базанова Ирине…

Каждую весну Ирина Николаевна вместе с супругом Иваном Ивановичем приходят в Дом печати и возлагают цветы к мемориальной доске с высеченными именами, о которой мы рассказывали в начале нашего материала. Лишь в прошлом году, когда свирепствовал коронавирус, чтобы не рисковать здоровьем, чете Яндыковых пришлось сделать исключение. Но как сообщила недавно их дочь Татьяна, в этом году мама обязательно придет почтить память отца. Внучка Николая Базанова и поделилась радостной вестью, что спустя почти 76 лет неврученный орден Славы все же нашел своего героя.

Осенью прошлого года в торжественной обстановке в военкомате республики дочери Николая Базанова было передано удостоверение к ордену. Напомним, если самого участника войны уже нет в живых, его родным выдается только «корочка». Тем не менее удостоверение подтверждает награждение фронтовика, который в свое время в силу разных причин и обстоятельств не получил заслуженную награду.

«Для нас это не просто «корочка», это память об удивительном человеке огромной души и доброго сердца — нашем отце», — призналась Ирина Николаевна, с которой нам удалось связаться по телефону. — Когда в моих руках оказался этот документ, я словно ощутила присутствие отца рядом с нами».

Эту реликвию Яндыковы будут передавать из поколения в поколение, как и фронтовые стихи Николая Базанова, написанные под свист пуль…

Фото из архива семьи Яндыковых

Николай Базанов прожил с супругой недолгую, но счастливую жизнь. Овдовев, Клавдия Александровна всю жизнь хранила стихи мужа, написанные им в годы работы и те, что он присылал ей с фронта.