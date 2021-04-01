Пасхальное послание

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО САВВАТИЯ,

МИТРОПОЛИТА ЧЕБОКСАРСКОГО И ЧУВАШСКОГО,

ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ

пастырям, монашествующим и всем верным чадам

Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Православной Церкви

«…Пасха, радостию друг друга обымем! О Пасха!…»

(Стихира Пасхи)

Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие

и все боголюбивые чада Чебоксарско-Чувашской епархии!

От преисполненного великой радостью сердца приветствую всех вас словами победного пасхального ликования – Христос Воскресе!

Вот и прошел период Святой Четыредесятницы – время сугубого поста, молитвы, испрашивания у великодаровитого Бога «духа целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви» (молитва прп. Ефрема Сирина). Однако окончание поста не означает завершение для христианина духовных подвигов. Наступил великий день, «праздников праздник и торжество из торжеств» – Святая Пасха. Песнопения, восхваляющие это величайшее событие, преисполнены премирного праздничного ликования и побуждают нас к стяжанию еще одной добродетели – духовной радости. Сам Господь, обращаясь по Своем Воскресении к женам-мироносицам, призывает: «Радуйтесь!» (Мф. 28:9). Ангел Господень, обращаясь к Марии Деве, также утверждает: «…чистая Дево, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой Сын воскресе…» (задостойник Пасхи). И действительно, не должно быть места унынию, отчаянию, скорби, страху – «…Христос бо воста, веселие вечное». Будем внимать этим словам и радоваться Его преславному Воскресению, перед которым меркнут все трудности, препятствия и сложности бушующего житейского моря. Случилось не просто чудо – смерть побеждена, оковы ада сломлены: «Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечнаго начало…».

Прошли века с того светлого и светозарного события, но нет большей радости для человека, чем радость о Воскресении Христовом. Святитель Григорий Богослов велегласно утверждает, что этот праздник «…настолько превосходит все торжества, не только человеческие и земные, но даже Христовы и для Христа совершаемые, насколько солнце превосходит звезды». Праздник Пасхи имеет всеобъемлющий характер. «Воскресения день, просветимся людие…» – слышим мы слова праздничного канона, призывающие всех людей без исключения воспеть спасительные пасхальные гимны Победителю смерти. Торжество это объемлет всё творение Божие: «Ныне вся исполнишася света небо же и земля и преисподняя, да празднует убо вся тварь восстание Христово…». Воскресение Христово празднует не только земной мир, но и мир ангельский, небесный: «Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется…». Радость эта не померкнет ни перед чем преходящим, временным, ибо Господь дал нам Свое обетование: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20).

Воскресение Христово – центральное событие христианского вероучения. Апостол Павел в своем послании к Коринфянам пишет: «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1Кор. 15:14). Но мы знаем, и все мы едиными усты и единым сердцем многократно исповедуем, что Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Воскресший Спаситель даровал нам не просто победу над врагом, не только исполнил Свое обетование, но и совершил спасение всего мира, разрушил смерть и открыл нам врата рая, некогда затворенные. Воскресение Христово – это залог и нашего воскресения: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. …. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1Кор. 15: 20, 22).

Для человеческого ума в полной мере непостижима Божественная любовь, проявленная к Своему творению: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Сын Божий пришел в этот мир ради каждого из нас, «…чтобы взыскать и спасти погибшее» (Мф. 18:11). Он страдал от врагов, Своих распинателей, терпел унижения, заплевания и раны, но не переставал любить Свое творение. Эта всепрощающая любовь Господня должна научить и нас любить всех людей – и ненавидищях нас, и недоброжелателей, не разделяя на добрых и плохих, своих и чужих. Христианская любовь не имеет границ, она совершенна. Господь призывает нас к ее достижению: «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5:44).

Подобно святым апостолам и женам-мироносицам, услышавшим о Воскресении Христа, призываю вас, являя образ верных учеников Спасителя, щедро делиться пасхальной вестью радости и надежды со всеми – близкими и дальними, родными и незнакомыми. Провозглашайте эту радость, не только словесно, но и деятельной помощью всем тем, кто нуждается в поддержке. Восполняйте эту нужду своим открытым сердцем и добрым христианским отношением. Порой окружающим не хватает элементарных знаков внимания и почтения – улыбки, приветствия, доброго слова, учтивого и вежливого общения с нашей стороны. Не будем забывать о словах Господних: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). А проявление этой любви – это не только искренние слова, но и поступки верных евангельскому слову христиан, которые способны на совершение каждодневного подвига – дружбы без предательства, семейных отношений без измены, честности без корысти, искренности без лицемерия. Никогда не поздно положить начало возрождению своей духовной жизни, прокладывая тем самым путь ко спасению и жизни вечной, которая открылась для нас Искупителем – Господом Иисусом Христом.

Всечестные отцы, досточтимые монашествующие, дорогие братья и сестры! Пусть ничто не омрачает в эту пасхальную светозарную ночь наши сердца, которыми мы встречаем под сводами святых храмов «Воскресшаго тридневно от гроба Христа Жизнодавца». Пасхальная радость да примирит враждующих, да уничтожит ненависть, вражду и прочие беззакония между людьми, да просветит тех, кто еще не на пути спасения, да укрепит веру новоначальных и да объединит всех нас в совершении добрых дел не ради своего имени, а ради Воскресшего Спасителя мира.

С любовью о Христе Воскресшем,

САВВАТИЙ,

митрополит Чебоксарский и Чувашский.

Пасха Христова, 2021 г.

г. Чебоксары