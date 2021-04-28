В Чебоксарах прошла Олимпиада для школьников «аварийного» возраста

Детский мяч не должен лопнуть под колесами

…Вместо протоколов для «нарушителей» правил дорожного движения — штрафные баллы, вместо автомобиля — велосипед и шлем. Зато знания ПДД школьники сдавали по билетам, как на настоящем экзамене на водительские права. В Чебоксарах состоялась 32-я традиционная городская олимпиада по правилам дорожного движения для учащихся 3-4 классов. Во Дворце детского и юношеского творчества собрались 15 команд юных инспекторов из школ города.

«Равняйсь, смирно!» — дает команду капитан полиции Валентин Колсанов. Отряды юных инспекторов, еще пять минут назад озорничавших в холле, выстраиваются с плакатами своих школ.

«Около двух месяцев, каждый день мы оставались после уроков и готовились к олимпиаде, — наперебой делятся впечатлениями четвероклассницы Екатерина Никитина и Дарья Артемьева из школы № 24. — Читали специальную литературу, решали тесты на компьютере. Не все получалось сразу, приходилось много тренироваться на велосипеде в спортивном зале».

АНДРЕЙ ЕРШОВ,

начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Чебоксары: «Городская олимпиада по правилам дорожного движения среди обучающихся средних школ г. Чебоксары проходит ежегодно. В этом году из 55 школ города в отборочном туре были выбраны 15 лучших команд. Три лучшие команды будут защищать честь столицы на республиканском слете ЮИД, который пройдет 20-21 мая. Третьи и четвертые классы были выбраны не случайно — это самый «аварийный» возраст. В этом году за три месяца в Чебоксарах произошло 11 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, которые получили травмы разной степени тяжести. Такие профилактические мероприятия, как городская олимпиада по ПДД помогают детям изучать правила дорожного движения в игровой форме. Так они легко запоминают важную информацию и усваивают ее».

Девочки только что участвовали в конкурсе «Безопасное колесо», продемонстрировав выполнение упражнений на велосипеде. И хотя они катаются на нем с раннего детства, проехать по маршруту «чисто» не получилось, были маленькие недочеты. Эта задача оказалась непростой для многих школьников. Впрочем, как признаются юные инспекторы, не менее сложным оказался и конкурс по оказанию первой медицинской помощи — было тяжело запомнить, что надо делать и в каком порядке.

Но самый сложный из всех конкурсов — «Знатоки правил дорожного движения», ведь школьникам приходится отвечать на вопросы, предназначенные для водителей категорий «А» и «Б». Здесь все как в настоящей автошколе: 20 вопросов и 20 минут на ответы, и никаких поблажек юным инспекторам. «Хоть водительское удостоверение выдавай после этого этапа», — шутят полицейские. С ними соглашается одна из учителей, ученица которой дополнительно занималась с мамой, которая как раз активно готовилась к экзамену на водительские права. И обе очень старались, чуть ли не соревнуясь, кто выучит быстрее.

Отдельное испытание ожидало и лидеров команд. В конкурсе «Лучший капитан» сотрудники ГИБДД проверяли, насколько хорошо юные инспекторы знают историю Госавтоинспекции и могут ли продемонстрировать на практике жесты регулировщика.

Хотя олимпиада — дело ответственное, дети оставались детьми. В творческой части конкурса, танцевальном флешмобе «Вместе — за безопасность дорожного движения» и в конкурсе 30-секундных аудиороликов «Я соблюдаю правила дорожного движения. Соблюдай и ты!» многим ребятишкам удалось проявить свои таланты и показать, к чему может привести непристегнутый ремень безопасности, спешка на дороге или игра вблизи проезжей части. Так, творческий подход к важной проблеме нашли ученики из школы № 60, записавшие аудиоролик «Не нужно детям играть вблизи проезжей части, это опасно». Они использовали стихи Самуила Маршака «Мой веселый звонкий мяч», наложив на запись звук лопающегося мяча и призвав детей не рисковать жизнью и не играть вблизи дорог.

По итогам всех конкурсов первое место заняла команда юных инспекторов дорожного движения из чебоксарской школы № 24, завоевав главный приз — велосипед. Второе место и туристическая палатка достались школе № 12. А третье место заняла школа № 54, все участники команды которой получили по туристическому рюкзаку.

По традиции всех педагогов и участников олимпиады сотрудники ГИБДД отметили благодарностями.

Фото отдела ГИБДД по г. Чебоксары

Наколенники и защитный шлем очень важны для безопасной езды на велосипеде.