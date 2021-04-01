Фестиваль молодых журналистов России и стран СНГ «Волжские встречи» пройдет в Чувашии с 1 по 5 мая

На базе детского лагеря «Росинка» оберутся представители редакций и творческих студий из 37 регионов России. Заочное участие примут команды из Беларуси, Казахстана и Луганска.

В программе – круглые столы, съемки фильмов, фотокросс, учебные и игровые проекты, пресс-конференции, обмен опытом, творческие командировки, дискуссионные площадки и многое другое.

Гостями мероприятий станут артисты Иван Кокорин и Егор Сальников, а также журналисты Василий Корельский, Татьяна Гартман и Григорий Тарасевич. На фестивале также выступят представители факультетов журналистики Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, команды Лиги юных журналистов России, «Силамедиа», «Мовави», Киношколы имени МакГаффина, фотохудожников России и радиостанции «Маяк».