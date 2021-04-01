Любой желающий может протестировать систему дистанционного голосования

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Олег Николаев через портал «Госуслуги» подал заявление на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования. Об этом он сообщил на еженедельном совещании в Доме Правительства.

Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре пройдет в 6 субъектах России. Чувашия в этом году не будет участвовать в данном процессе.

«Но протестировать систему и проверить, как она работает, необходимо», – считает Олег Николаев.

Руководитель региона призвал жителей республики следовать его примеру. Он уточнил, вся процедура заняла у него не больше 30 секунд.

Напомним, что цель тестирования системы онлайн-голосования перед выборами 2021 года – проверка готовности избирательных комиссий и самой системы к проведению выборов в единый день голосования. Но голосовать онлайн в сентябре будут лишь жители «пилотных» регионов.

Опубликовано: 26 апреля 2021 г.


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