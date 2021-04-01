Команды из Алатыря и Чебоксар — победители финала регионального этапа Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в Чувашии

В Чебоксарах состоялись финальные игры Чемпионата Чувашской Республики Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2020-2021 гг. В мужском финале первое место завоевала команда, представляющая Московский район г. Чебоксары. Среди девушек лучшими стали баскетболистки из г. Алатыря. В торжественной церемонии награждения приняли участие заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Ольга Букина, директор Филиала Марий Эл Чувашии ПАО «Т Плюс» Сергей Ушаков, руководитель региональной Федерации баскетбола Сергей Худаев.

Победители регионального этапа отправятся на финал Чемпионата Приволжского федерального округа, который пройдёт с 3 по 7 мая в Ульяновске. Ребята поборются за право принять участие в Суперфинале Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».

За первенство в финале боролись 8 лучших баскетбольных команд юношей и девушек – 8 лидеров соревнований в республике. Серебро среди юношей получила команда Ленинского района г. Чебоксары. Среди девушек второе место заняли юные спортсменки из города Канаша. Третье призовое место регионального этапа Чемпионата среди юношей досталось команде из Чебоксарского района, а среди девушек бронза досталась представительницам г. Новочебоксарска.

Наиболее ценными игроками по итогам матчей были признаны Яна Чараева из г. Алатыря и Артём Мартьянов из Чебоксар.

Вручая награды победителям турнира, представитель генерального спонсора – директор филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» Сергей Ушаков отметил: «Пандемия еще в прошлом году ограничила тренировки, спортивные соревнования, но тем ценнее победы, одержанные в финале. Я очень рад, что проект «КЭС-БАСКЕТ», который наша компания поддерживает уже многие годы, дает возможность ребятам из Чувашии и других регионов заявить о себе. Уверен, наши спортсмены достойны новых успехов».

«В соревнованиях приняли участие 22 женские и 26 мужских команд из всех муниципалитетов республики. Я хочу поблагодарить всех, кто оказал помощь в проведении регионального этапа Чемпионата, ведь благодаря проведению таких соревнований в Чувашии становится все больше любителей баскетбола», — подчеркнула заместитель министра спорта и физической культуры Чувашии Ольга Букина.

Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» — самый масштабный социальный спортивный проект в России. В сезоне 2020-2021 гг. в соревнованиях принимают участие команды школьников из 65 регионов Российской Федерации.