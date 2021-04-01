Прокуратура добилась ужесточения наказания похитителю могильных оград

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По представлению прокуратуры Верховный суд республики назначил более суровое наказание вору, похищавшему ограды с территорий кладбищ.
В феврале этого года Моргаушский районный суд признал 47-летнего уроженца Республики Коми виновным в 26 кражах, в том числе с причинением значительного ущерба. И приговорил его к году и восьми месяцам исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.
Такое наказание местная прокуратура сочла чрезмерно мягким, учитывая множество совершенных краж и их характер. Кроме того, осужденный и в ходе предварительного следствия, и в суде потерпевшим материальный ущерб не возместил. Верховный суд республики согласился с доводами прокурорской апелляции и изменил приговор в сторону ужесточения наказания осужденному. Похититель могильных оград должен провести ранее назначенный ему срок в колонии-поселении.

Опубликовано: 19 апреля 2021 г.


Читайте также:

Прокуратура потребовала от администрации Канаша ликвидировать несанкционированные свалки
Конституционный суд РФ защитил мелкий бизнес, который законно нанимает на работу приезжих
Прокуратура оспорила ряд договоров с коммунальщиками
Застройщик нарушил срок сдачи дома и выплатил крупную неустойку
Подрядчики не спешат исполнять госконтракты и обманным путем получают бюджетные деньги
Бракованные смартфоны не всегда удается вернуть продавцу
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
17-летний виновник смертельного ДТП отправится в воспитательную колонию

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.