Прокуратура добилась ужесточения наказания похитителю могильных оград

По представлению прокуратуры Верховный суд республики назначил более суровое наказание вору, похищавшему ограды с территорий кладбищ.

В феврале этого года Моргаушский районный суд признал 47-летнего уроженца Республики Коми виновным в 26 кражах, в том числе с причинением значительного ущерба. И приговорил его к году и восьми месяцам исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.

Такое наказание местная прокуратура сочла чрезмерно мягким, учитывая множество совершенных краж и их характер. Кроме того, осужденный и в ходе предварительного следствия, и в суде потерпевшим материальный ущерб не возместил. Верховный суд республики согласился с доводами прокурорской апелляции и изменил приговор в сторону ужесточения наказания осужденному. Похититель могильных оград должен провести ранее назначенный ему срок в колонии-поселении.