В Чувашии намечается строительство завода по переработке картофеля

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Данная тема обсуждалась на площадке полномочного представительства Чувашии при Президенте РФ с участием вице-премьера — министра сельского хозяйства республики Сергея Артамонова.
Необходимость перерабатывающих мощностей для второго хлеба в Чувашии очевидна. Регион полностью обеспечивает себя продовольственными клубнями, немало их вывозится за пределы. Современная логистика отрасли настойчиво требует налаживания переработки этого сырья, на что указал Глава республики Олег Николаев в своем Послании Госсовету.
В обсуждении темы в полпредстве участвовали представители заинтересованной в проекте компании. По их словам, мощности завода позволили бы перерабатывать до 45 тонн клубней в сутки. Как отметил полпред Петр Чекмарев, у картофеля наивысшая финансовая отдача в пересчете на гектар, что уже диктует целесообразность переработки в продукцию, которая будет иметь спрос как в регионе, так и за его пределами. В первую очередь речь идет о производстве крахмала, доля которого в стране не превышает 30%, остальное импортируется. По мнению президента Ассоциации «Союзкрахмал» Олега Радина, Чувашия располагает полным потенциалом для выращивания и переработки второго хлеба.
Как подтвердил Сергей Артамонов, в республике есть и площади, и технологии картофелеводства. Стоит задача — скооперироваться и создать площадку, на которой нашли бы свои интересы производители клубней, переработчики и потребители. В ближайшее время проект намечается рассмотреть на заседании Высшего экономического совета республики.

СПРАВКА «СЧ»
Возделыванием картофеля в республике, по данным Минсельхоза, занимаются 293 сельхозтоваропроизводителя, из них к крупным (площадь посадки более 50 га) можно отнести 32. Крупнотоварное производство сосредоточено в Батыревском, Козловском и Комсомольском районах. На долю этих районов приходится 44,7% площади посадки картофеля.
Опубликовано: 15 апреля 2021 г.


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