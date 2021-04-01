В Чувашском драмтеатре поставили спектакль, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского рубежа

Говорить о войне можно по-разному. Кто-то пройдет с военным оркестром по улицам и площадям, кто-то громко пропоет «Катюшу» и «Смуглянку». А кто-то скажет тихо, едва слышно, но оттого получится еще более пронзительно, сквозь слезы, «на разрыв аорты». Именно так в Чувашском драматическом театре имени

К.В. Иванова прозвучала премьера спектакля «Инкеклĕ телей» (Счастье горькое), посвященного самой трагической странице нашей истории.

Как уже сообщала «СЧ», в основе драматического действа лежит рассказ чувашской писательницы-прозаика Юлии Николаевой. Автор знает о тяготах и лишениях военных лет не понаслышке — пятнадцатилетней деревенской девчушкой она встретила июнь 1941 года на колхозных полях. Трудились тогда практически круглыми сутками, до мозолей на ладонях, о себе не думали, объединенные общими усилиями и заботами о том, чтобы прокормить живущий впроголодь народ. Воспоминания о каждодневной изнурительной работе в тылу и ощущении собственной нужности Отчизне, когда действительно «Родина-мать зовет!», остались в сердце автора навсегда. Наверное, поэтому ее произведения неизменно полны живой, какой-то обостренной эмоциональности и пронизаны беспокойной пульсацией нерва. А еще этот материал очень органично вписывается в контекст нынешнего года, объявленного Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, когда в мороз до минус 40 градусов женщинам и подросткам приходилось вручную рыть окопы, строить укрепления и блиндажи.

Немаловажно, что инсценировку рассказа сделал не постановщик, как бывает в большинстве случаев, а один из самых талантливых молодых актеров труппы, новый председатель Союза театральных деятелей Чувашии Сергей Павлов, занятый в спектакле наряду с Оксаной Драгуновой, Ниной Яковлевой, Кристиной Ивановой, Алексеем Степановым. Будучи из другого века, а, значит, из другого «теста», он смотрит на 1941-1945 годы глазами гражданина новейшего поствоенного времени, предлагая и нам взглянуть на эти события сквозь призму современности и ища точки соприкосновения между очевидцами войны и людьми сегодняшними, знающими о ней только по книгам, письмам, передачам, кинофильмам. Таким образом, на сцене как бы протянулась связующая нить, объединяющая эпохи, поколения, исторические вехи.

Стоит отметить, что тема войны для театра не нова — на сегодняшний день в его активном репертуаре баллада «Ан пăрахсам мана…» (Не покидай меня), большой популярностью у публики пользовалась посвященная боевым действиям в Афганистане пьеса «Сутӑн илнӗ чыс» (Цена чести), военно-империалистическая тема затронута в драме «Ялта» (В деревне). Но столь широкий исторический охват встречается впервые, тем выше степень вовлеченности в игровой процесс зрителей разных возрастов и социальных категорий.

Задача исполнителей — показать различные точки зрения, передать средствами сценической выразительности то, как воспринимают войну наши деды и прадеды, и как видим ее мы, наши дети и внуки. Поэтому ансамбль вернувшегося с фронта Аркадия, его жены Вали, сына Алешки, дочери Розы и слепого Алешки-танкиста, по ошибке принятого за Аркадия, трактован режиссером и художником Валерием Яковлевым гораздо шире, нежели история личных отношений. Это еще и диалог кардинально противоположных жизненных позиций со всеми вытекающими из него контрастами, спорами и разностью морально-этических норм, начиная с переосмысления человеческих ценностей и заканчивая манерой поведения в обществе, отношением к религии, браку, супружеской верности.

Актеры продемонстрировали способность не только жить своими персонажами, одаривая их сокровенным, наболевшим, непритворным, но и тонко чувствовать специфику времени, «подавая» образы сквозь призму социально-исторической обстановки. Уровень художественного обобщения здесь так высок, что от картины к картине зрители отрываются от конкретной ситуации и окунаются в саму эпоху, слыша в голосах задавленных катафалком войны героев голоса целого поколения соотечественников…

Мария Митина

Фото drama21.ru

Основная нагрузка в спектакле легла на автора инсценировки и исполнителя главной роли Сергея Павлова.