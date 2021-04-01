65 региональных и муниципальных услуг в республике предоставляются в электронном виде

И в ближайшее время этот список еще пополнится.

Как сообщают в Мининформполитики Чувашии, увеличение доли массовых услуг в электронном виде ведется правительством республики в рамках соглашения, заключенного с Минцифры России. Сейчас в министерстве сформирован список 27 наиболее востребованных и технически готовых к запуску государственных и муниципальных услуг. В ближайшее время они будут переведены в электронный вид. Жителям республики станут доступны услуги по установлению статуса многодетной семьи, назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка, аттестации педагогических работников, предоставлению субсидий на оплату ЖКХ, согласованию перепланировки помещения, переводу жилого помещения в нежилое и т.д.

Запуск новых сервисов на Едином портале госуслуг анонсировали и в Правительстве России. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, новинки позволят россиянам решать онлайн ряд важных вопросов.

В ближайшие дни портал пополнится такими разделами, как «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Трудовая миграция онлайн», «Мое здоровье онлайн» и т.д. Расширяют сферу услуг и уже полюбившиеся жителям РФ суперсервисы.

Так, услуга «Поступление в вуз онлайн» этим летом позволит абитуриентам подать документы в 113 высших учебных заведений страны, в том числе на бюджет, в то время как летом 2020 года такую возможность предоставляли только 54 вуза.