Анатолий Карпов провел в Чувашии сеанс одновременной игры

В шахматную арену превратился спорткомплекс Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова. 14 представителей Чувашии противостояли в сеансе одновременной игры сильнейшему сопернику – именитому гроссмейстеру Анатолию Карпову.

Легендарный чемпион мира по шахматам приехал в Чувашию по приглашению научно-производственного предприятия «ЭКРА», которому в этом году исполняется 30 лет. Визит Анатолия Карпова стал подарком и для всей республики. Кроме того, приезд обладателя нескольких шахматных «Оскаров» совпал с проведением в Чувашии Всероссийского турнира по быстрым шахматам «Рапид в Чебоксарах – мемориал Владимира Дмитриевича Сергиевского».

…Встречая гостей в стенах своего вуза, ректор университета Андрей Александров напомнил, что международный гроссмейстер уже проводил сеанс одновременной игры в стенах ЧГУ. В январе 1997 года Анатолий Карпов сыграл с представителями вуза и общественности Чувашии на 21-й доске. Спустя 24 года участникам той игры вновь посчастливилось встретиться с гроссмейстером. Так, доцент кафедры физической культуры и спорта ЧГУ, заслуженный тренер Чувашии Авенир Ермолаев, потерпевший в прошлый раз неудачу, пообещал взять реванш.

Олег Николаев, Глава Чувашии: «Радует, что шахматное движение у нас в республике набирает обороты. Интерес к игре достаточно большой, причем среди людей разных возрастов. Шахматы – это инструментарий логического мышления, основа успешной деятельности во многих сферах, прежде всего в технических и инженерных. Поэтому мы активно поддерживаем развитие этого движения. В республике реализуется всероссийский проект «Шахматы в школу». В него уже вовлечены более 80 образовательных учреждений. В целом в совокупности более 15 тысяч человек достаточно активно занимаются шахматами».

В числе участников нынешней партии были не только сотрудники «ЭКРЫ» и лучшие шахматисты среди студентов и преподавателей ЧГУ, но и представители органов власти нашей республики. Первым в ряду соперников был Глава Чувашии Олег Николаев, с которого, собственно, и началась игра. В команде оказались и две представительницы прекрасного пола. Но почти все зрители болели за восьмилетнего участника – чемпиона Первенства Чувашии по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет Платона Разумовского.

Гроссмейстер невозмутимо, держа левую руку за спиной, быстро передвигался по кругу от одной шахматной доски к другой. Но все же на несколько секунд дольше задерживался возле столов, за которыми сидели гендиректор ООО НПП «ЭКРА» Константин Дони, молодой инженер-конструктор того же предприятия Татьяна Поклакова, руководитель шахматной школы в ЧГУ Александр Назаров и школьник Платон. «Пожалуй, у них есть шанс…» — кивали друг другу знатоки шахматной игры, окружившие арену. И прогнозы их в целом оказались верны.

КСТАТИ Еще до начала игры в Доме Правительства прошла рабочая встреча Главы Чувашии Олега Николаева и многократного чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы Анатолия Карпова. В ней также приняли участие председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, член наблюдательного совета Российской шахматной федерации Игорь Бурштейн и другие. Участники встречи обсудили развитие шахматного спорта в Чувашии, а также проведение в Чебоксарах турнира «Высшей лиги» чемпионата России по шахматам. Состязания пройдут в столице Чувашии в конце июня.

…Соперники Анатолия Карпова один за другим выбывали. Стоит отметить, что довольно долго продержался Олег Николаев. «Честно скажу, давно не играл, но сильно увлекался шахматами в школе. Партия была интересная, захватывающая, с неожиданными ходами», — поделился впечатлениями глава региона. И шутливо добавил: «Думаю, Анатолий Евгеньевич меня немного жалел, поэтому, наверное, мне удалось продержаться немного дольше».

Последним поверженным игроком оказался Платон Разумовский. Учитывая уровень сильнейшего соперника, это поражение смело можно считать победой. Анатолий Евгеньевич не просто поздравил юного «коллегу», оказавшегося самым стойким соперником именитого гроссмейстера, но и, воссоздав комбинацию фигур, показал мальчику, где он бы смог его обыграть.

Впрочем, проигравшим в этой игре себя никто не считал. «Это великая честь играть с Анатолием Карповым!» — в один голос говорили они. Закончилась встреча награждением и фотографированием лучших игроков. Всем участникам шахматной игры компания «ЭКРА» подарила на память шахматы с подписью великого гроссмейстера. Анатолий Евгеньевич с удовольствием раздавал автографы и взрослым, и детям.

«Мне рассказали, что в Чувашии в 80 школах есть шахматные кружки, преподаются шахматы. Это хороший результат на фоне регионов России. Думаю, что если мы пойдем дальше, то Чувашия окажется в этом виде соревновательной программы как минимум в тройке», — отметил гроссмейстер и пожелал, чтоб каждая школа республики обзавелась своим шахматным клубом.

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