12 апреля — День космонавтики

Уважаемые жители Чувашской Республики!

Поздравляю вас с Днем космонавтики!

12 апреля 1961 года навсегда вошло в мировую историю. 60 лет назад корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту вышел на космическую орбиту и совершил полный оборот вокруг Земли.

Важна эта дата и для нашей республики. Вклад в освоение космоса внесли наши земляки Андриян Николаев, Николай Бударин, Муса Манаров. Многие деятели науки и специалисты предприятий нашего региона работают на развитие космической отрасли страны.

Для подрастающего поколения их успехи являются примером безграничных возможностей и вдохновляют на дальнейшие свершения.

Желаю всем, кто связан с космической отраслью или еще только мечтает о покорении бескрайних просторов Вселенной, здоровья и успехов!

Глава Чувашской Республики

Олег Николаев

Уважаемые жители Чувашии!

От имени Государственного Совета Чувашской Республики поздравляю вас с Днем космонавтики!

12 апреля 1961 года навсегда останется одной из ярчайших дат в истории человечества. Мы горды тем, что именно наш соотечественник – космонавт номер один Юрий Гагарин – 60 лет назад триумфально открыл эру пилотируемой космонавтики.

На весь мир прославил родную Чувашию Андриян Николаев, который вошел в легендарный первый отряд покорителей космоса. Весомый вклад в развитие отечественной космонавтики внесли и верные сыны чувашской земли Николай Бударин и Муса Манаров.

Полет человека в космос сделал нашу страну ведущей космической державой, вызвал массовый энтузиазм и трудовой подъем в обществе, дал толчок стремительному прогрессу науки, инженерной мысли, машиностроения. Результаты освоения космоса дают колоссальную практическую отдачу, способствуют решению широкого круга прикладных задач, служат инновационному развитию, укреплению безопасности Российской Федерации.

Даже сегодня, когда космос стал ближе, он по-прежнему оставляет место подвигу, предъявляет высокие требования к будущим покорителям звездных просторов, ставит перед ними амбициозные цели. Юные космонавты Чувашии, мечтающие посвятить себя постижению тайн Вселенной, упорно овладевают знаниями в области естественно-технических наук, увлеченно ведут исследовательскую работу. Уверена, что лучшие представители подрастающего поколения продолжат путь к звездам, проложенный нашими прославленными соотечественниками, приумножат величие родной страны.

Искренне благодарю всех, кто своим усердным трудом вносит вклад в развитие аэрокосмической отрасли, содействует укреплению научно-технического потенциала Чувашии, технологическому прорыву России.

С праздником, уважаемые земляки!

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Альбина Егорова