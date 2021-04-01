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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ
ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова

«Когда сотрудники Чувашского госуниверситета еще только начали собирать материалы для экспозиции по Сурскому и Казанскому рубежам — воспоминания, старые семейные фотографии — меня вновь поразило то, насколько минувшая война затронула каждую семью нашей огромной страны. Даже те, кто не ушел на фронт, вел свою тихую войну в глубоком тылу, совершая ежедневный трудовой подвиг. И сейчас, когда открывается очередная школьная выставка, посвященная событиям тех лет, я каждый раз радуюсь: еще больше мальчишек и девчонок будут изучать подробности исторических событий и приобщаться к сохранению исторической памяти своей страны».

Опубликовано: 7 апреля 2021 г.


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