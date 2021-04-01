АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ

ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова

«Когда сотрудники Чувашского госуниверситета еще только начали собирать материалы для экспозиции по Сурскому и Казанскому рубежам — воспоминания, старые семейные фотографии — меня вновь поразило то, насколько минувшая война затронула каждую семью нашей огромной страны. Даже те, кто не ушел на фронт, вел свою тихую войну в глубоком тылу, совершая ежедневный трудовой подвиг. И сейчас, когда открывается очередная школьная выставка, посвященная событиям тех лет, я каждый раз радуюсь: еще больше мальчишек и девчонок будут изучать подробности исторических событий и приобщаться к сохранению исторической памяти своей страны».