На публичных слушаниях обсудили строительство дома по улице Шумилова в Чебоксарах

С завидным постоянством появляются новости о предстоящей «уплотнительной» застройке в том или ином чебоксарском дворе. Очередной «горячей точкой» стал клочок земли по улице Шумилова, который присмотрели под строительство девятиэтажки. Неоднозначности ситуации добавляет тот факт, что участок, на котором собираются строить, вплотную примыкает к школьному стадиону. А он используется сразу двумя школами — № 37 и 17. Неудивительно, что публичные слушания по этому вопросу в городской администрации прошли при полном зале и временами на повышенных тонах.

«Не дом, а конфетка»

Одноподъездный девятиэтажный дом на 54 квартиры застройщик, строительная фирма «Инвест-ЛАД», планирует построить на месте бывшей районной котельной, граничащей со школьным стадионом. Строители уже давно облюбовали эту территорию. Еще осенью 2019 года чуть ли не над беговыми дорожками завис высоченный башенный кран, и рабочие приступили к разбору старого здания котельной. Сейчас предполагаемая стройплощадка все также обнесена бетонным забором, частично уцелели стены котельной, а над всем этим знаком вопроса по-прежнему высится заметный издалека кран.

Как рассказал директор строительной фирмы «Инвест-ЛАД» Валерий Гордеев, три года назад застройщик выиграл аукцион по продаже земельного участка, на котором расположена та самая котельная. Он находился в республиканской собственности, а претендентами на него, как бы между прочим заметил Гордеев, были цех по выпуску окон, станция техосмотра автомобилей и строительная база. «Мы ни разу не срывали сроки сдачи объектов. Считаю, этот дом хорошо вписывается в микрорайон, мы намерены построить его в течение одного года. Это будет дом-конфетка», — рисовал перспективы застройщик.

Проект дома уже готов. Разработчики проектно-сметной документации несколько раз обращали внимание собравшихся в зале, что будущий дом соответствует всем нормативам и требованиям, предъявляемым к многоэтажкам. Не потеснят, по расчетам проектантов, новые жильцы и соседей по микрорайону. Если сейчас плотность населения в жилом массиве, окруженном улицами Хузангая, Шумилова, Эгерским бульваром и проспектом 9-й Пятилетки, составляет 285 человек на 1 га (чуть более 7200 жителей), то с заселением новостройки этот показатель будет 290 человек на 1 га. При норме 298 человек на гектар — все в рамках, подчеркнули разработчики.

Но если людям место найдется, то автомобилям, похоже, его не хватит. По расчетам, дому потребуется 65 парковочных мест для постоянного хранения автомобилей, чего на небольшом участке площадью 26 соток, конечно, нет. Решить проблему предлагается оригинально: по договору субаренды земельных участков под парковку выделят 60 машино-мест рядом с магазином «Ровесник» и еще пять в районе торгового центра «Новоюжный» по улице Ленинского комсомола. Судя по карте, это даже не в соседнем дворе. А далеко ходить пешком, как показывает практика, автомобилисты не привыкли.

Ухоженная территория или пустырь?

«Почему парковка за километр?» — прозвучал первый вопрос, как только пришедшие на публичные слушания получили слово. Как оказалось, нарушения здесь нет: по нормативу места для постоянного хранения автомобилей могут размещаться в радиусе 1 км от жилого дома. А вот для временного хранения (приехать-уехать) — не далее 15 м от здания. Таковых машино-мест у будущего дома будет 21 вместо необходимых по проекту семи.

«Выдержат ли старые сети дополнительную нагрузку?» — последовал еще один вопрос из зала. По словам представителя застройщика, фирма заручилась разрешениями всех коммунальных организаций. «Этот вопрос решен», — сказал директор. А взявший слово главный инженер компании привел весомый аргумент в пользу строительства: фирма пообещала спрятать под землю неприглядную теплотрассу, проходящую в этой местности по воздуху, чем сразу набрала очки в глазах сидящих в зале молодых мам. По словам некоторых из них, зимой с теплотрассы свисали метровые сосульки, что делало поход в садик небезопасным. «Не было сосулек», — протестовали пожилые жительницы района. «Только если дом строить, трубу в землю закопаете? По-другому горадминистрация не может эту теплотрассу убрать? Там и так ходить невозможно, а сейчас еще и строительные машины начнут ездить. Надо думать о других людях, не только о себе», — недоумевали другие. По словам главного инженера, теплотрассу стройфирма готова убрать хоть в апреле, если получит добро.

«А можно построить пятиэтажку? А детский центр?» — на всякий случай поинтересовались горожане. «Новый собственник в рамках дозволенного решает, как использовать территорию. Эти вопросы нужно задавать в другом месте», — ответил председательствующий на публичных слушаниях главный архитектор Чебоксар Вениамин Мамуткин.

Вообще, собравшиеся в зале администрации условно поделились на два лагеря: поддерживающие застройку (в основном это была молодежь) и ее противники — представители старшего поколения. «Я живу здесь с 1975 года, — выступил мужчина средних лет. — В соседнем дворе, на улице Ленинского комсомола, вот так же по правилам построили высотные дома на месте хоккейной коробки. И что мы имеем? Уплотнительную застройку. Машин полно, дороги старые, газонов не осталось. Никто не будет на ночь ставить машины к «Ровеснику». Будут ставить на стадионе школы, и ничего вы этим людям не объясните».

«А бомжатник рядом со школой лучше?» — спорили согласные со строительством девятиэтажки, доказывая, что новый дом с благоустроенной придомовой территорией гораздо лучше имеющейся на сегодняшний день опасной «заброшки», пристанища непонятных личностей. За новостройку почти единогласно высказались молодые мамы. «Я буду спокойна, когда мои дети будут гулять на ухоженной территории», — выразила мнение родителей одна из них.

Здравую мысль высказала председатель ТОС «Новоюжный» Наталья Тарасова. Подметив, что в школах № 37 и 17 учатся чуть более двух тысяч ребятишек, она предложила увеличить стадион вместо того, чтобы заниматься «уплотниловкой». «Если бы эту землю в свое время передали школам, мы бы по этому вопросу сегодня не собирались. Другой земли для беспроблемной застройки в городе достаточно. Мы против этого дома», — добавила она.

Новый дом: быть или не быть

Отдельной темой публичных слушаний вполне можно назвать состояние самого школьного стадиона, используемого, как мы уже сказали, сразу двумя школами. «Волейбольной сетки нет, колец для баскетбола нет», — указал один из чебоксарцев. А одна из пенсионерок заметила, что водители не стесняются ставить машины прямо на поле и сейчас — как это ни странно в наше время, забором стадион не огорожен. Где гарантия, что жильцы нового дома не последуют их примеру? Удивительным для многих показалось и то, что в зале не оказалось представителей ни школ, ни ближайших детских садов…

«Когда говорят, что дом строят на спортивной площадке, это неправильно. Дом строят на территории котельной. Это раз. Давайте подумаем, куда ушли деньги от продажи этого участка? Себе в карман сунули? Нет. Деньги пошли на развитие города. Застройщик вкладывает деньги в развитие республики, чтобы построить городу дополнительное жилье. Посчитайте по нормативам — это не уплотнение, — резюмировал заслуженный архитектор Чувашии Сергей Лукиянов. — Я еще удивляюсь, почему не 12 этажей, как другие строители позволяют себе. В центре города строят, извините, черт знает что, необо-снованно. Я считаю, что данное решение очень тактичное, правильное и наведет здесь порядок». А что касается сломанных скамеек и мусора на стадионе, этот вопрос собравшихся в зале попросил адресовать самим себе.

В благоустройстве территории стадиона застройщик обещал оказать содействие.

Мы будем следить за развитием ситуации.

ВЕНИАМИН МАМУТКИН,

главный архитектор Чебоксар: «Любой город в своем развитии проходит определенные этапы. Сначала он развивается вширь, потом наступает время проанализировать, рационально ли используются уже освоенные застроенные территории. Если нет, значит, нужно улучшить эту ситуацию. Это можно квалифицировать как уплотнительная застройка только в том случае, если мы не опираемся на расчеты, проекты. В том же случае, если это делается в результате разработки проекта планировки, проекта межевания территории, выполненных расчетов, мы это называем оптимизацией и рационализацией использования территории.

Сегодня город Чебоксары по численности населения относится к крупным городам. А в крупных городах средняя плотность населения должна быть 350 человек на 1 га. При таком параметре город развивается оптимально и можно говорить о комфорте городской среды. В микрорайоне, о котором шла речь на публичных слушаниях, плотность населения составляет около 280 человек на 1 га, то есть ниже установленных пределов. Да и в целом средняя плотность населения в Чебоксарах не достигает этой цифры. Для сравнения: в центральной части Казани установлен показатель 700-800 человек на 1 га. В европейских городах — еще выше. В центре города, как правило, эта цифра всегда выше, так как каждый клочок земли используется. Неиспользуемых и заброшенных территорий, как в случае с бывшей котельной по улице Шумилова, в городе быть не должно». ИВАН ДОЛГУШИН,

почетный гражданин города Чебоксары, член Совета старейшин при Главе Чувашии: «Так называемая точечная застройка не красит город. Сейчас автомобили некуда ставить, а представьте, что будет потом… В одном из дворов снесли хоккейную коробку и построили дом. Посмотрите на Эгерский бульвар: какие-то магазины, киоски с шаурмой, вместо деревьев — стоянки для автомобилей… Прямо перед ДК тракторостроителей поставили ларек, который портит весь вид. За Дворцом культуры в парке появилась многоэтажка. У нас что, места мало? И это только частичка новоюжного района… И снова на улице Шумилова хотят строить дом. На его месте должна быть хоккейная коробка круглогодичного использования, как, например, в Дорисс-парке. Да и стадион нужно довести до ума, чтобы он был не проходным двором с козьими тропами, а местом для отдыха и занятий спортом как для самых маленьких, так и для взрослых, которые здесь проживают. Ведь рядом две школы, четыре детских сада — лишними эти объекты не будут. Новый дом — это дополнительная нагрузка и на без того обветшалые сети, а самое главное — ставить автомобили куда? На газоны, как сейчас? Только полюбуйтесь, во что превратилась пешеходная зона у бюста Ивану Яковлеву по проспекту 9-й Пятилетки — машины у самого памятника бессовестно оставляют. А попробуйте пешком пройти к ДК Тракторостроителей — все газоны, особенно зимой, заставлены автомобилями, которые для заезда используют тротуары. Кому-то помешал бывший кинотеатр «Победа». Там организовали стоянку автомобилей, забор стоит более десяти лет… Народ надо слушать и уметь слышать, народ надо любить. Ведь есть же хорошие примеры — микрорайон «Новый город» тому подтверждение. Да, город многое делает, но и недочетов, к сожалению, тоже очень много.

…В этом году будет 48 лет, как я приехал в Чебоксары на строительство тракторного завода, где много лет проработал заместителем директора по быту. Приведу простой пример. Нам дали строить гостиницу «ДИС», город выделил место на улице Цивильской. В то время там располагались засыпушки и, чтобы построить «ДИС», тракторному заводу нужно было их расселить. И мы их расселили, построив для людей квартиры. Я сначала бунтовал, мол, разбазариваем деньги завода. На что заместитель директора завода по капитальному строительству Григорий Болотин тогда мне сказал: «Ваня, ты в Чебоксарах собираешься жить? Мы должны сделать город Чебоксары красивым и комфортным». Вот такой был подход к строительству города».

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Мнение жителей по поводу строительства 9-этажного дома вблизи стадиона между 17-й и 37-й школами разделилось.