Министр сельского хозяйства Чувашии встретился с садоводами

С 29 марта по 2 апреля в общественной приемной партии «Единая Россия» прошла Неделя приемов граждан по вопросам дачных и садоводческих товариществ. По задумке партийцев по всей стране на вопросы владельцев «шести соток» должны были отвечать депутаты, сенаторы, представители профильных министерств и ведомств. В Чувашии первым с садоводами встретился вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

С чем же пришли садоводы к министру? У каждого, конечно же, был свой интерес, и вместе с тем почти всех волновали одни и те же проблемы: транспортная доступность дачных участков, ремонт дорог к ним, обеспечение водой и электричеством. При этом для их решения некоторые предлагали воспользоваться действующими программами. «Нельзя ли задействовать для строительства подъездных путей программу инициативного бюджетирования? — попросила, например, председатель некоммерческого садового товарищества «Строитель» Марина Егорова. — Дачники собрали бы часть денег, а часть добавила бы республика».

Действительно, согласился Сергей Артамонов, это было бы выходом. Практика инициативного бюджетирования зарекомендовала себя в республике неплохо. Заключается она в том, что люди на местах совместно с муниципальными властями собирают некоторое количество денег, а 60% от собранной суммы добавляется из бюджета республики. Но программа эта действует только в границах населенных пунктов, а дачные некоммерческие организации таковыми не являются. Воспользоваться ею можно было бы, включив СНТ в границы близлежащего населенного пункта. Это довольно сложный, но вполне рабочий механизм.

Кстати, еще в прошлом году в Госдуме обсуждалась возможность наделить садоводческие товарищества статусом населенных пунктов…

А пока суд да дело, руководитель ведомства предложил садоводам создавать инициативные группы по каждому проблемному направлению (по дорогам, водоснабжению, электричеству и так далее) с тем, чтобы проработать их с профильными министерствами. «Вместе легче найти приемлемое решение», — сказал министр, отметив, что правительство республики твердо намерено помочь садоводам.

Интересовала пришедших на прием и возможная господдержка садоводов. Преподаватель Чувашского аграрного университета Александр Ложкин попросил рассказать о состоянии плодоводства и ягодоводства в республике и формах господдержки этого направления сельскохозяйственного производства. Форм господдержки, которые доступны садоводам, немало, отметил Сергей Артамонов.

К примеру, государство сегодня возмещает 80% затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми насаждениями. При этом в затраты входят и покупка саженцев, и сами работы, и оплата труда.

Перспективно нынче заниматься и ягодоводством. В этом году впервые в бюджете республики предусмотрено около 50 млн рублей на выдачу грантов (по 5 млн и 30% софинансирование) тем, кто захочет выращивать ягодные культуры. «С февраля в республике как раз на базе аграрного университета работает «Школа фермера», обучают там и тонкостям ягодоводства, — отметил министр и предложил садоводам кооперироваться. — Это возможность и выгодно реализовать произведенную продукцию, и получить государственную поддержку». В республике нынче предусмотрено 40 млн рублей субсидий для перерабатывающих кооперативов.

КСТАТИ

Чтобы не было «заброшек»

Насущными вопросами садоводов и дачников республиканское Министерство сельского хозяйства озаботилось еще до объявления так называемой недели садоводов. 26 марта в Новочебоксарске по инициативе Сергея Артамонова была проведена встреча с активом садоводческих товариществ республики. Приглашены были на форум и специалисты других ведомств, чтобы дачники могли оперативно получить ответы на свои вопросы.

Кроме уже названных выше проблем участники форума подняли и тему заброшенных участков. Как было озвучено, в республике насчитывается более 350 тысяч садоводов и огородников (это почти треть населения), их товарищества занимают около 6 тысяч га земель, и половина из них не обрабатывается.

Пустующие дачи есть почти в каждом СНТ. Они зарастают травой, порослью, погибающие ломаные-переломаные деревья становятся источником распространения насекомых-вредителей, сухостой увеличивает пожароопасность… Но ни правление, ни тем более садоводы не имеют полномочий в решении вопроса, что делать с такими наделами.

О возможных путях решения проблемы поведал собранию представитель Управления Росреестра по Чувашии Сергей Мулюков. Оказывается, федеральное ведомство разработало законопроект с мерами по вовлечению в оборот заброшенных садовых и огородных участков. Документ предлагает наделить председателя товарищества правом обращаться в органы земельного надзора с просьбой провести проверку в отношении правообладателя неиспользуемого земельного участка с последующим изъятием и вовлечением его в оборот. Если инициатива будет одобрена, это поможет усилить контроль над использованием садовых земель.

Фото photos.wikimapia.org