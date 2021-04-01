ВИКТОР МАЛЕЕВ

советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН

«Если говорить о России, то я думаю, что летом будет значительное уменьшение заболеваемости. Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны. Таким образом, эпидемия в России может закончиться к августу, так как многие будут иметь иммунитет, а учитывая сезонность вируса и снижение заболеваемости, то летом эпидемический потенциал коронавируса прекратится. Осенью же ситуация может ухудшиться. Причина — сезонный подъем заболеваемости, так как люди возвращаются из отпусков».