БСМП вернулась к обычному режиму работы

Первое апреля в БСМП столицы республики стало самым радостным днем для всего коллектива за целый год: больница вернулась к доковидному режиму работы. На помощь специальным службам, которые отмывали помещения после лечения инфекционных пациентов, пришел весь коллектив: люди соскучились по своей обычной работе и были полны энтузиазма вернуться на свои привычные рабочие места. Целый год медики спасали пациентов от новой коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. Сейчас БСМП вновь будет принимать экстренных пациентов, которых временно брали на себя другие клиники столицы. За период функционирования в качестве ковид-госпиталя стационар практически не понес потерь: коллектив сохранился, поэтому проблем с нехваткой специалистов, по мнению руководства лечебного учреждения, не будет.
Опубликовано: 1 апреля 2021 г.
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