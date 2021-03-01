Модернизацию теплосетей Чебоксар и Новочебоксарска обсудили на совещании в Доме Правительства

До 1 мая планируется подписание концессионного соглашения по реконструкции объектов теплоснабжения. Глава Чувашии отметил, что уже проведена достаточно большая работа.

«Главная цель – обеспечение безопасного и надёжного теплоснабжения, в данном случае городов Чебоксары и Новочебоксарска. Этот процесс должен уменьшить аварийные ситуации. Сейчас нам нередко приходится действовать в авральном порядке, чтобы укладываться в нормативные сроки ремонта. С другой стороны и само технологическое оборудование, которое на сегодняшний день осуществляет генерацию, требует серьёзной реконструкции. Сейчас оборудование не позволяет выработать тепло за приемлемую цену. Ещё одна проблема – теряется много тепловой энергии на стадии доставки», — подчеркнул Олег Николаев.

По словам руководителя региона один из действенных способов – добиваться экономии за счёт глобальной реконструкции объектов генерации.

После передачи теплосетевого комплекса предприятию «Теплосеть», ситуацию стабилизировать не удалось из-за нехватки финансирования. Ежегодно в обновление нужно вкладывать порядка 490 млн рублей, но получается в два раза меньше. Тем временем коммуникации в городе продолжают изнашиваться.

Намерения компании «Т Плюс» — направить порядка 19 млрд рублей в обновление инфраструктуры Чебоксар. В столице Чувашии реконструируют 38 тепловых пунктов и 686 километров теплосетей. Также предстоит модернизировать 33 котельные, в Заволжской части города построить новые вместо морально устаревших угольных.