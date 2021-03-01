В Моргаушском районе за взятки осуждена бывшая сотрудница районной администрации

Следствием и судом установлено, что с сентября 2019-го по март прошлого года она, будучи ведущим специалистом–экспертом отдела имущественных и земельных отношений районной администрации, шесть раз получала по 10 тысяч рублей от членов многодетных семей — за помощь в предоставлении им в собственность на безвозмездной основе земельных участков на территории Ильинского сельского поселения. Бывшая чиновница признана виновной в получении мелких взяток. Суд приговорил ее к пяти месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов заработной платы в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.