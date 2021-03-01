В Чебоксарах уничтожили зараженные калифорнийским трипсом фиалки и орхидеи

Специалисты Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области по заявке торгового предприятия в г. Чебоксары досмотрели голландские горшечные растения в количестве 68 штук, поступившие из Москвы.

Образцы передали на экспертизу в Чувашский филиал ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория». В двадцати фиалках «Балерина» и орхидеях «Фаленопсис» выявлен карантинный объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс (имаго).

В целях недопущения распространения карантинного организма покупателю выдано предписание об уничтожении зараженных горшечных растений путем сжигания.

Предписание исполнено в присутствии специалиста Управления Россельхознадзора.