Спортивные учреждения Чувашии подключаются к цифровым системам

В феврале в республике прошла стратегическая сессия «Цифровая прокачка. Чувашская Республика. Спорт и физическая культура», на которой были презентованы новые информационные системы «LSPORT» и «Олимп». Теперь начинается апробация новых систем — как сообщают в Минспорта Чувашии, в ближайшие дни все республиканские спортивные школы начнут работу на данных информационных платформах в тестовом режиме. Причем в каждом учреждении сами решат, какую систему выбрать — «LSPORT» или «Олимп». Обе информационные системы включают в себя такие цифровые сервисы как учет спортивных мероприятий, спортсменов, тренеров, спортивных судей, расписание тренировок, рекорды, рейтинги и другие важные сведения.