Врачи спасли жизнь 81-летней пациентке с крайне тяжелым течением коронавирусной инфекции

Как сообщили в чебоксарском Городском клиническом центре Минздрава Чувашии, в связи с ухудшением состояния пациентка с острой дыхательной недостаточностью была переведена на искусственную вентиляцию легких. В таких условиях за несколько дней развивается атрофия дыхательных мышц — особенно у пожилых людей. Больная находилась на ИВЛ двое суток. Как только врачам удалось стабилизировать состояние пациентки, ее перевели из реанимации в стационар, где она продолжила восстановление. Через 26 дней, когда пожилая женщина почувствовала себя лучше, ее выписали из больницы и взяли на амбулаторное наблюдение.