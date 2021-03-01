Вдохновить на танец и великие дела

Вечерние платья и офисные костюмы, высокие каблуки и практичные туфли на платформе, музыка, картины и букеты цветов. Десятки представительниц прекрасной половины человечества собрались в театре оперы и балета на весенний праздник — вернисаж, организованный Союзом женщин Чувашии.

В нарядах преобладал розовый, голубой и всегда модный черный цвет, в общем настрое — радостное предвкушение праздника. Дамы фотографировались на фоне цветочного панно, по чуть-чуть дегустировали шампанское, общались и обменивались новостями. А корреспондент «СЧ» между тем выспрашивал у участниц торжества, какой подарок на 8 Марта им запомнился больше всего?

Для основательницы федераций фитнес-аэробики и акробатического рок-н-ролла Оксаны Вербиной таким подарком стал коллаж, созданный ее мужем в прошлом году: «В большой рамке вся наша жизнь — свадьба, рождение сына, его первые шаги»… Для министра культуры Светланы Каликовой — ее портрет, два года назад нарисованный дочкой-первоклассницей. «Потом этот рисунок занял призовое место на одном из конкурсов», — с гордостью добавила мама-министр.

Подарки от детей, а точнее от внуков, назвала самыми лучшими и директор Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ирина Письменская. Внуков у нее четверо, и на каждый женский день они готовят для бабушки замечательные музыкальные поздравления. Самый, пожалуй, романтичный подарок получила на 8 Марта заместитель главы администрации Чебоксар по социальным вопросам Ольга Чепрасова — именно в этот день будущий муж сделал ей предложение руки и сердца. А самый женственный — депутат Госсовета и директор чебоксарской гимназии № 5 Инна Исаева. В женский праздник супруг традиционно дарит ей белые розы, а сын каждый раз новые цветы — орхидеи, подсолнухи, ромашки. «Именно ромашки мне нравятся больше всего», — улыбнулась директор и депутат.

И весенний вернисаж, конечно, не обошелся без цветочной церемонии. Пока дамы рассаживались в зале, в фойе ждали своего часа министры, депутаты, ректоры, врачи и художники с букетами тюльпанов, красных, розовых и белых. На общем фоне выделялись два букета желтых тюльпанов, принесенных в театр министром финансов Михаилом Ноздряковым. «К женщинам иду, как же без цветов», — пояснил он корреспонденту «СЧ». «А почему именно этот цвет?» — «Так ведь желтый с зеленым — самое лучшее весеннее сочетание».

Возглавил вошедший в зал цветочный отряд Глава республики Олег Николаев. Он же и начал поздравительную речь, передав затем эстафету министрам и депутатам. Те на комплименты не скупились — называли женщин Чувашии самыми лучшими в стране, источником истинного вдохновения и стимулом к новым свершениям, желали им счастья и заодно — финансово обеспеченных мужчин. Женщины «букетоносцам» аплодировали и снимали церемонию на видео. А затем в ответ преподали мужчинам танцевальный мастер-класс, доказав, что могут вдохновить на танец даже тех, кто отнюдь не силен в грациозных передвижениях по паркету.

КСТАТИ На празднике председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева вручила награды от Союза женщин России. Почетной грамотой главной женской организации страны были отмечены, в частности, министр культуры Светлана Каликова и заместитель генерального директора АО «ЭЛАРА» Наталия Партасова.

Фото Максима Васильева

Мужской «цветочной церемонией» руководил Глава Чувашии Олег Николаев.