Вдохновить на танец и великие дела

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вечерние платья и офисные костюмы, высокие каблуки и практичные туфли на платформе, музыка, картины и букеты цветов. Десятки представительниц прекрасной половины человечества собрались в театре оперы и балета на весенний праздник — вернисаж, организованный Союзом женщин Чувашии.
В нарядах преобладал розовый, голубой и всегда модный черный цвет, в общем настрое — радостное предвкушение праздника. Дамы фотографировались на фоне цветочного панно, по чуть-чуть дегустировали шампанское, общались и обменивались новостями. А корреспондент «СЧ» между тем выспрашивал у участниц торжества, какой подарок на 8 Марта им запомнился больше всего?

Провести мастер-класс помог президент федерации танцевального спорта Чувашии Сергей Фомин.

Для основательницы федераций фитнес-аэробики и акробатического рок-н-ролла Оксаны Вербиной таким подарком стал коллаж, созданный ее мужем в прошлом году: «В большой рамке вся наша жизнь — свадьба, рождение сына, его первые шаги»… Для министра культуры Светланы Каликовой — ее портрет, два года назад нарисованный дочкой-первоклассницей. «Потом этот рисунок занял призовое место на одном из конкурсов», — с гордостью добавила мама-министр.
Подарки от детей, а точнее от внуков, назвала самыми лучшими и директор Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ирина Письменская. Внуков у нее четверо, и на каждый женский день они готовят для бабушки замечательные музыкальные поздравления. Самый, пожалуй, романтичный подарок получила на 8 Марта заместитель главы администрации Чебоксар по социальным вопросам Ольга Чепрасова — именно в этот день будущий муж сделал ей предложение руки и сердца. А самый женственный — депутат Госсовета и директор чебоксарской гимназии № 5 Инна Исаева. В женский праздник супруг традиционно дарит ей белые розы, а сын каждый раз новые цветы — орхидеи, подсолнухи, ромашки. «Именно ромашки мне нравятся больше всего», — улыбнулась директор и депутат.

Желтые тюльпаны Михаил Ноздряков считает символом весны.

И весенний вернисаж, конечно, не обошелся без цветочной церемонии. Пока дамы рассаживались в зале, в фойе ждали своего часа министры, депутаты, ректоры, врачи и художники с букетами тюльпанов, красных, розовых и белых. На общем фоне выделялись два букета желтых тюльпанов, принесенных в театр министром финансов Михаилом Ноздряковым. «К женщинам иду, как же без цветов», — пояснил он корреспонденту «СЧ». «А почему именно этот цвет?» — «Так ведь желтый с зеленым — самое лучшее весеннее сочетание».
Возглавил вошедший в зал цветочный отряд Глава республики Олег Николаев. Он же и начал поздравительную речь, передав затем эстафету министрам и депутатам. Те на комплименты не скупились — называли женщин Чувашии самыми лучшими в стране, источником истинного вдохновения и стимулом к новым свершениям, желали им счастья и заодно — финансово обеспеченных мужчин. Женщины «букетоносцам» аплодировали и снимали церемонию на видео. А затем в ответ преподали мужчинам танцевальный мастер-класс, доказав, что могут вдохновить на танец даже тех, кто отнюдь не силен в грациозных передвижениях по паркету.

Сколько бы женщине ни было лет, и какой бы пост она ни занимала, получать цветы ей всегда приятно.

 

КСТАТИ
На празднике председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева вручила награды от Союза женщин России. Почетной грамотой главной женской организации страны были отмечены, в частности, министр культуры Светлана Каликова и заместитель генерального директора АО «ЭЛАРА» Наталия Партасова.

 

 

Фото Максима Васильева
Мужской «цветочной церемонией» руководил Глава Чувашии Олег Николаев.

Опубликовано: 4 марта 2021 г.


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